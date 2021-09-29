邪念膨脹　激動一瞬間

豐胸及升Cup似乎同男人大攬都扯唔埋，之但係最近網上有段講80秒升Cup按摩操嘅影片，居然引起一眾男網民關注，甚至愈睇愈激動添！另外，有位外國男網民因被女友投訴兵器太大而感到相當困惑，究竟係咩一回事呢？

80秒升Cup按摩

以豐胸升Cup健身操為主題嘅網絡影片，目標觀眾應該係女士，不過其實呢啲影片對男士們吸引力更大，好似最近有一段YouTube影片名為「80秒升Cup按摩」，就成為日本男網民嘅熱話喇！

話說呢段影片由「佐久間心央的美BODY研究部」製作，聲稱只要跟住佢呢套動作，每日做80秒嘅話，就能從B Cup升呢到H Cup，相當神奇！而從片中見到佢左左右右咁搓波仔，視覺效果一流。不過話說回來，演繹呢套動作嘅佐久間心央，本身卻係說服力十足，事關佢單唔止係YouTuber，仲拍過廣告，又做過聲優及演出過舞台劇，不過講到底，佢心口一對33H巨乳先至係重點呀！

3種情況引爆性幻想

雖然有研究指，男人平均每52秒就會出現一次性幻想，但有男士就反駁話之所以有性幻想，好多時係遇上突如其來嘅情況。早前日本有網站進行調查，並綜合出3種引爆男士性幻想嘅意外情況：（1）若隱若現濕身誘惑。27歲喺電器廠工作嘅男網民指，當睇到因汗水或雨水淋濕身嘅女士時，身材現晒出嚟後會令佢覺得好興奮；（2）不經意露出內衣。28歲IT從業員表示，當身穿寛鬆衣物嘅女士，喺彎腰時不經意露出內衣，會令佢忍唔住興奮起嚟；（3）展露平日睇唔到嘅身體部分。30歲醫學從業員話，每次見到女性嘅腋窩、大腿、背部等平時見唔到嘅地方，會令佢想入非非。唔知大家認唔認同佢哋講法？又或者遇過一啲令你引爆邪念嘅情況呢？

女友投訴兵器大

男人總想被女伴讚兵器大，只係點解當呢位男網民聽到女友講同一句話時，卻會喺網上發文話好困惑呢？事緣呢位匿名男網民早前喺社交平台Reditt發文，話女友經常埋怨自己嘅兵器太大，而佢坦言兵器硬直時只有4吋半長，同時24歲嘅女友自稱曾有22個男友，故此冇可能未見過比自己大嘅兵器，因此令佢感到好困惑，究竟女友真係未見過大兵器，定係女友呃緊佢？而呢篇貼文一出，即時被轉發到Twitter，並獲得超過8千次轉發及8.8萬個讚，其中有網民回應指女友所謂嘅22個男友，可能係子虛烏有，亦有網民反問兵器大同細真係好重要咩？唔知大家又點睇呢？