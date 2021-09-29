伍仲衡戒消夜減肥　為咗借靚衫

著名音樂人伍仲衡（Harry）將於10月16日、17日假九龍灣展覽中心Star Hall舉行兩場《伍仲衡再搞花臣音樂會》，他今日（29日）率領部分音樂會嘉賓在他網平台作直播，並為海外「衡粉」帶來好消息，宣布兩晚音樂會會網上同步直播，網上直播門票亦於今日正式公開發售。

Harry對上一個演唱會只是半年前的事，問到如此頻密是否好賺錢？他苦笑道：「邊有咁易賺錢吖，製作費好貴㗎！（由上次麥花臣轉去StarHall兩場喎？）咁正常梗係愈開愈大啦，人應該要向上嘅，我做騷係以娛樂大家同自己為使命，我玩音樂就好開心，又可以滿足聽眾，賺錢唔係首位，賺到咪請大家食餐飯，但求老闆唔蝕錢就得喇。」他說早前收到粉絲製作的短片給他，令他非常感動：「係3位患病嘅fans，一位癌症、一位傷殘人士同埋一位長期洗腎，佢哋話睇咗我嘅直播，令佢哋嘅生活冇咁辛苦同開心咗，講咗好多感謝嘅説話，我睇嗰陣啲眼淚真係忍唔住，真係好感動。」

身形看似較以往纖瘦了的他，被問到是否為演唱會刻意修身，他説：「最主要我戒咗消夜，由上次演唱會到依家都冇食過。（為貪靚？）借唔到衫呀，哈哈！因為通常都係中碼，而且影相好睇啲，最主要係健康啲。」他指今次舞台非常亮麗，製作成本過百萬元。

音樂會嘉賓布志綸指因雙方也忙，已有一段時間沒有見Harry，他說：「宣傳緊新歌，亦籌備緊第二隻歌，另外都籌備緊我個人演唱會，會今年內發生，不過唔會太大型。」他指因很多細節未落實，所以暫時未能透露太多。