【是日通勝】（一點居士）

辛丑年八月廿四辛巳金成日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：嫁娶、會友、開業

忌：出行、醞釀、醃製

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、3、4、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座

努力拓展人脈，只要保持笑容，成功在望。

金牛座

遇上壓力勿自亂陣腳，冷靜應對就沒有問題。

雙子座

抱着積極心態做事，你會發現生活充滿樂趣。

巨蟹座

靈感不絕，靠創意謀生的話，可望一展才華。

獅子座

好漢不吃眼前虧，與人互動務必謹言慎行。

處女座

適合聯誼會友，可令刻板生活得到調劑機會。

天秤座

全情投入工作，但不要累壞自己，健康要緊！

天蠍座

感情關係存在暗湧，信任與包容可帶來改變。

人馬座

有想不通的事就要開聲求助，切勿鑽牛角尖。

山羊座

多一事不如少一事，避免惹上不必要的麻煩。

水瓶座

小財不出，大財不入！你的投資會有回報的。

雙魚座

被難以了結的事情纏擾不休，心情備受壓抑。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）牛 易破財

鼠

身心疲憊，情緒低落，負能量愈積愈多。

牛

財運欠佳，進行高風險投資易損手收場。

虎

話頭醒尾，行動力強，工作效率非常高。

兔

情緒不穩，小人攪局，提防被上司針對。

龍

自信心強，能以積極態度面對各種難題。

蛇

桃花旺，單身者有望跟異性擦出爱火花。

馬

容易財來財去，理財投資切勿意氣用事。

羊

才思敏銳有創意，給事業發展錦上添花。

猴

事業運非常好，不妨趁機搞好人事關係。

雞

人緣運上升，單身者易遇上投契的異性。

狗

展現才華的良機，可於職場中脫穎而出。

豬

是日沖煞，宜加強與合作夥伴的溝通。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

八字的哲學

八字裏，金木水火土之間的相生相剋，還有十神（比劫、食傷、正偏印、正偏財、官煞）的智慧，完全可以解釋人類之間的關係。

一位成功人士，其實都不可以缺乏十神當中的任何一樣，假設你的八字沒有比劫，一般都是獨來獨往的人，朋友不多，這樣做生意的話，客戶相對會比較少。要改變命運，就得改變自己的性格，要學會與人交往。沒有食神傷官的人，一般腦子比較不靈活，會沒有創新的靈感，太過於守舊的話，在工作或者生意場上就比較吃虧了。另外八字不帶官煞的人，眼裏沒有法律的存在，容易惹是非官非，目中無人，也不會虛心聽取別人的意見。

人無完人，所以人的八字也不會完美，但是知命者多多少少可以了解自己的盲點，然後從中去完善自己，改進自己。

雖然我一向不贊同利用八字的神煞來論命，但從哲學角度來說，神煞也有它的用處。假如命中不帶天乙貴人的話，我們不應該那麼輕易地認命，因為我們可以自己創造天乙貴人，但如何創造呢？就是多去幫助別人，那麼，你就創造了貴人給自己。