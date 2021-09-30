「被離婚」近4個月 　大S汪小菲和好如初

台灣女星徐熙媛（大S）今年6月初突然單方面宣布離婚，結束與內地商人老公汪小菲的10年婚姻，當時男方揚言不知情，在無預警情況下「被離婚」，震驚中港台！事隔近４個月，一直對婚變封口避談的汪小菲，終首度鬆口披露夫妻關係，不但直認「我們很好」力證箍煲成功，更透露已到台灣接受隔離，準備一家團聚，爆「分訊」後首會愛妻！

2011年，徐熙媛閃嫁汪小菲成為一時熱話，無奈婚姻一直不被看好，結婚10年來與一對子女努力譜寫幸福童話，惟今年6月童話破滅，大S突爆夫妻情盡，公開劃清界線嗌離婚！據知，2人因疫情而長期分隔兩地，本已令夫妻關係漸淡，加上當時汪小菲「衰多口」，突然發表涉及兩岸的惹火言論而與網民爆罵戰，連累大S飽受負評，終觸動其怒火，一發不可收拾！事後汪小菲高調耍冧，雙方母親又頻頻出招，放風力證2人沒有婚變，但其後男方態度180度急轉彎，隻字不提大S，連生日、父親節等重要日子都零互動，疑持續冷戰，婚姻狀況撲朔迷離。

「分訊」爆出逾3個半月，近日終有戲劇性發展，原來汪小菲已低調抵達台灣，亦是夫婦倆吵大鑊後首度見面！日前汪小菲在社交網開直播，透露在台灣的自家酒店進行為期兩星期的隔離，有網民問及與大S的近況，他大方解開謎團說：「我們很好，大家不用擔心，上次的事純屬誤會。」親證已箍煲成功！被問為何大S一直不到北京，他未有正面回應，有人追問：「大S有沒有為了見你隔離過？」他表示沒有，又透露今次是他今年第4度隔離，因旗下20間新開的餐廳處於裝修或設計階段，工作不太忙碌，故捉緊時間到台灣與妻兒團聚。

有別昔日高調作風，今次汪小菲赴台未有大事張揚，抵埗後才短暫開直播分享，似吸取教訓而變低調。直播結束後，他拍片分享隔離生活，見其房間面積過千呎，不但有加大雙人床、梳化、電視及飯桌等，更有大量健身器材，單是跑步機已有3部，奢華程度相當誇張。對於2人重修舊好，網民紛紛送上祝福，亦有人替汪小菲辛苦：「不是在隔離就是在去隔離的路上，真辛苦，太不容易了。」、「其實你老婆可以帶孩子回北京生活呀！」

至於大S母親接受傳媒訪問時，證實汪小菲10月初便完成隔離出關，並指大S與兩個小朋友對能一家團聚感開心。由於汪小菲太想念家人，大S曾帶同子女到酒店樓下，一家人遠距離打招呼，一解相思之苦，強調大S夫婦早已和好。