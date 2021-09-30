新歌播放量破億！李克勤突破自己：我乜嘢都想試

李克勤加盟成為新一季《中國好聲音2021》導師，憑幽默風趣及赤誠態度，強勁人氣贏得一眾學員愛戴，同時亦受網民歡迎。近日他又跟一曲《大風吹》而爆紅的內地新潮音樂人王赫野合作，推出充滿8、90年代香港曲風的廣東歌《秒針》，大玩復古情懷，歌曲上架短短數日，在播放平台已達破億播放。

《秒》歌除向復古情懷致敬，也對當下語境交融，克勤坦言新嘗試是要突破自己：「我係個乜嘢都想嘗試嘅歌手，亦都想嘗試唔同嘅製作班底、唔同嘅合作夥伴，我唔係一定要用開嘅製作班底、曲式或者做法先至得。」向來對自己歌曲參與度甚高的他，這次破例在製作過程中不加意見：「完全係將李克勤配合佢哋個做法，因為我想做一次係比較貼地嘅做法。所以要先放低個香港歌手做國語歌嘅包袱，而去做一首呢類型嘅歌。」

跟王赫野的聯乘，一眾網民紛紛表示驚喜，克勤笑說這個合作是「天方夜譚」：「同王赫野係第一次合作，我諗我哋喺年齡同資歷方面，差唔多係最遙遠嘅合作。因為我入咗行30幾年，佢只係3個幾月，哈哈，但我覺得既然大家碰到係一個緣分，就唔好諗咁多，嚟啦！」

克勤勇敢豁出去，歌曲上架後於極短時間內，創下超過1億次的播放次數，證明他找對了曲風：「呢個係個極速快嘅結果，亦證明呢類有少少洗腦式嘅曲風，喺一啲手提電話短視頻裏面係好啱用，呢個亦都係我哋有呢一個合作嘅主要原因。音樂係應該有無限可能，本住呢個精神去做，乜都試吓。」