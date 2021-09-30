【抽獎着數】六福珠寶30載抽獎　送出66両足金　頭獎獨得30両

六福珠寶大派超過66両足金，頭獎更可獨得30両！（圖片只供參考）

【特約報道】錯過了早前坊間的疫苗抽獎嗎? 現在還有其他機會！六福珠寶為慶祝30周年的大日子，大派着數，推出大抽獎活動及遊戲，包括「FUN享愛 分『金』同味30載」大抽獎，送出超過66両足金，頭獎更可獨得30両足金！六福珠寶同時推出網上「FUN分金」小遊戲，送出$300現金券！立即留意以下參加攻略！一齊分享愛，分享着數！

「FUN享愛 分『金』同味30載」抽獎 頭獎30両足金等住你

六福珠寶30周年慶的重頭戲「FUN享愛 分『金』同味30載」抽獎*自9月開始以來，進行得如火如荼，參加人數屢創新高！是次抽獎的獎品極之豐富，包括頭獎9999足金30両、二獎9999足金1両及三獎9999足金0.3両等，大派總值超過66両足金**！

抽獎活動登記已進入倒數階段，將於2021年10月15日截止，千萬別錯過！

抽獎攻略1：簡單登記成為六福珠寶會員

抽獎攻略2：到六福珠寶購物即可參加

第二個參加方法就是購物！只要持有2021年9月1日至10月15日期間於香港六福珠寶門店購物的銷售單，再到活動網站登記即可。

抽獎攻略3：同年同月生日的幸運兒

第三個參加方法就更簡單，只要你是與六福珠寶同年同月生日的幸運兒，即1991年9月出生的人士，就可立即參加抽獎！

獎品詳情：

頭獎：9999足金產品30両（名額1個）

二獎：9999足金產品1両（名額30個）

三獎：9999足金產品0.3両（名額20個）

開心獎：足金飾品（名額100個）

推廣生意的競賽牌照號碼：54875-7

*每名已登記的身份證持有人最多只可獲一次中獎機會。

**黃金價格會因應當日市價而有所浮動。

玩網上「FUN分金」小遊戲 勝出可獲$300現金券

六福珠寶同時推出網上「FUN分金」小遊戲，大派$300電子現金券***！由即日起至10月15日期間，到活動網站完成遊戲，即可領取現金券，於六福珠寶香港門店選購指定產品，可獲$300扣減優惠。購物後更可憑單據參加上述「FUN享愛 分『金』同味30載」抽獎活動，下一位幸運兒可能就是你！

遊戲玩法簡單，只要登入「FUN分金」網站頁面，在限時內尋找金幣，再拉至寶箱，集齊5顆金幣後即可獲得$300電子現金券。如未能於限時內完成遊戲亦不用氣餒，因為遊戲不限參與次數，大家重啟遊戲就可以再次挑戰，直至成功領取現金券！

購物優惠停不了

六福珠寶周年月，又怎會少得了一連串折扣優惠呢? 即日至10月15日，惠顧鑲嵌類珠寶首飾貨品最高可享超過40%現金回贈、指定貨品30%折扣優惠、指定黃金飾品免手工費，部分更低至6.5折，記得親臨六福珠寶選購啦！

接受四大消費券支付平台

隨着消費券的第二浪即將開始，六福珠寶現已接受AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go拍住賞及八達通四大支付平台，不但可用於購買珠寶首飾，更可用於購買金條和金粒。各個電子支付平台可混合使用，餘額支付方式亦可自由選擇，不論現金、信用卡或電子支付工具，都可靈活消費，方便合併家人或朋友的帳戶，慳到最盡！（消費券只適用於香港分店，詳情請向店員查詢）

***活動受條款及細則約束，如有任何爭議，六福珠寶保留最終決定權，並有權隨時修改條款及細則而毋須事先通知。

（資料及相片由客戶提供）