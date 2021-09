謙謙紳士劉俊謙親臨　為東方表行「時尚煲呔賽馬日」紳士虛擬巡遊揭幕

【特約報道】為弘揚紳士文化及承傳每年一度紳士巡遊的傳統,2021東方表行60周年沙田錦標「時尚煲呔賽馬日」Gentlemen’s Bow Tie Virtual Walk紳士虛擬巡遊,由即日起至10月3日於銅鑼灣希慎廣場舉行,讓公眾免費體驗「There is a Gentleman in Every Man」的紳士精神!

為隆重其事,大會特別邀請到親身參與設計紳士虛擬巡遊的2021東方表行60周年沙田錦標「時尚煲呔賽馬日」形象大使劉俊謙先生,聯同東方表行有限公司董事總經理楊衍傑先生,以及香港賽馬會賽馬產品、市場及贊助事務總監利達賢先生,為Gentlemen’s Bow Tie Virtual Walk紳士虛擬巡遊主持啟動禮。當天下午,車水馬龍的銅鑼灣鬧市,豎立了集紳士時尚、賽馬、時間及香港特色等多個元素的活動攤位。劉俊謙先生分享設計Gentlemen’s Bow Tie Virtual Walk紳士虛擬巡遊的過程及感受,由穿着紳士西服、打上煲呔,游走精心挑選的香港景點及地標,再設計成AR遊戲。

東方表行有限公司董事總經理楊衍傑先生特地向劉俊謙先生送上他珍藏已久的名貴煲呔,並祝賀劉俊謙先生在不久的將來,於榮登影帝或結婚時使用。司儀隨即笑言老闆今次真是「開口中」,皆因謙謙紳士劉俊謙剛獲釜山電影節影節亞洲內容大獎最佳男主角提名,他表示:「我剛剛在出台前才接獲進身釜山電影節影節亞洲內容大獎最佳男主角提名的消息,有機會跟大家第一時間分享這個喜訊,實在是雙重興奮!今日這個活動對我來說有特別意義。很感激東方表行邀請我參與創作這個既有意思又富創意的Gentlemen’s Bow Tie Virtual Walk紳士虛擬巡遊!為了籌備這個企劃,早前我就穿上了紳士西服,打上煲呔,跟製作團隊一齊游走香港不同地方,集錄了我最喜歡、最有回憶、最有特色,以及對我有特別意義的景點及地標,利用AR技術製成Gentlemen’s Bow Tie Virtual Walk紳士虛擬巡遊。香港是我土生土長的地方,同時是我最熱愛的城市,相信大家也跟我一樣,對這裏的一樹一木、大街小巷皆充滿感情。大家在玩這個遊戲時,會遇上不少讓你會心微笑的元素,請大家親臨試玩。」

隨後劉俊謙先生為大家親身示範Gentlemen’s Bow Tie Virtual Walk紳士虛擬巡遊的玩法:遊戲開始時,玩家先挑選搭配煲呔或蝴蝶結的衣飾,再通過踏步動作在虛擬環境中前進,走遍香港的大街小巷,體驗香港多姿多采的風貌。沿途更有劉俊謙為各玩家打氣,呈獻一浪接一浪的驚喜。完成巡遊後,螢幕將顯示挑戰時間,玩家更可把活動短片分享到社交平台,與親朋好友一同分享紳士巡遊的樂趣。與此同時,大會更為未能親臨現場參與活動的朋友設計了一個Gentlemen’s Bow Tie Virtual Walk紳士虛擬巡遊濾鏡,一經下載,即使安坐家中,亦可隨時享受游走於香港各區的樂趣。

東方表行有限公司董事總經理楊衍傑先生表示:「適逢東方表行鑽禧誌慶,我們十分高興能夠有機會與香港賽馬會再度攜手,舉辦東方表行60周年沙田錦標『時尚煲呔賽馬日』,並邀請到謙謙紳士劉俊謙先生擔任形象大使。紳士巡遊是『時尚煲呔賽馬日』的一貫傳統,今年以全新的形式登場,邀請公眾齊齊參與,希望大家都能感受『There is a Gentleman in Every Man』的魅力及精神。」

2021東方表行60周年沙田錦標「時尚煲呔賽馬日」Gentlemen’s Bow Tie Virtual Walk紳士虛擬巡遊:

日期:即日起至2021年10月3日

時間:上午11時至下午8時

地點:銅鑼灣希慎廣場(近啟超道位置)

活動內容:

Gentlemen’s Bow Tie Virtual Walk紳士虛擬巡遊AR遊戲

Gentlemen’s Bow Tie Virtual Walk紳士虛擬巡遊濾鏡下載

馬匹模型供打卡拍照之用

特色煲呔展覽

精選禮物—精美口罩