三高無分肥瘦？瘦人都會中招！

【特約報道】都市人生活緊張，加上應酬社交多、飲食習慣差，喜愛高熱量、高脂肪食物，加上運動量減少，容易積聚血管垃圾，導致出現三高問題，而根據衞生署統計，年齡介乎15至84歲人士中有5成人士屬於超重，接近6成人士出現三高警號，肥胖或過重人士容易罹患三高，誘發患各種心腦血管問題，大大增加三高風險。

早期警號 3大症狀

血管是人體血液的運輸管道，如果血管垃圾積聚，有機會造成嚴重心血管問題及影響，而根據醫師建議，如出現以下症狀更必須盡速檢查。

1. 疲勞

臨床醫學統計數據顯示，大部分三高患者在日常生活中常出現頭暈、疲勞乏力、健忘、睡不醒等情況，乃由於身體內部的血液、氧氣，無法及時供給各器官所引致而成。

2. 手腳麻痹

日常生活中，如胸口及手腳經常性出現疼痛，就要加倍留意，是否因血液不通暢而導致，有需要時就要盡快到醫院檢查和治療，以免引發心腦血管問題。

3. 胸翳

三高較嚴重的容易出現胸悶、胸翳、氣短等不良症狀，尤其是中老年人，還容易伴隨出現口齒不清等症狀。

西藥以外 天然之選

中醫學上，出現三高及心血管問題乃源於痰濕、血瘀及正虛，簡單而言，血管垃圾屬於中醫的濕氣及痰濕，積聚過多血管垃圾便會堆積在血管壁上，減慢血液流動；而身體正氣不足，血管垃圾清理能力下降，更容易導致三高問題。想從根本護心，可選用天然中草本來清血管垃圾，選用維特健靈「脈通三七」，活血化瘀成分（三七、丹參、山楂）可持續清除及減少血管垃圾，並保持心血管暢通無阻，最重要是不會造成依賴性；即使服用西藥都可以同時服中藥幫手控制。

護心成分 星級推薦

維特健靈──脈通三七

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