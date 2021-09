倍樂醇乳酪飲品　護心之選

【特約報道】全球超過30個國家、過百萬人飲用的倍樂醇乳酪飲品,當中的植物固醇成份,榮獲歐盟認可及證實有效阻隔經腸道吸收膽固醇,是歐洲首個提倡透過乳酪飲品以穩定膽固醇的品牌。經逾80個臨床實證,只需連續3星期,每日飲用1支含2克植物固醇的倍樂醇乳酪飲品,配合均衡飲食及定期運動,便能有助穩定膽固醇水平*。

植物固醇能抑制腸道吸收膽固醇 強化心臟健康

倍樂醇乳酪飲品當中所含的植物固醇源自天然植物,因其化學結構跟膽固醇近似,人體難以分辨,故當植物固醇進入腸道後可先「佔用」接收器,因此汲取足夠份量的植物固醇或可於腸道內形成阻隔作用,或有助於穩定膽固醇。時至今日,倍樂醇已經擁有超過25年的研發經驗將植物固醇加入食品中,讓大眾可以輕易攝取到植物固醇。

適合飲用倍樂醇的人士

部分人對膽固醇有一些謬誤,以為只有暴飲暴食、年長或肥胖人士才會有膽固醇過高的問題,而事實上,單憑身形、飲食習慣或年齡並不能知道是否有膽固醇超標的問題。倍樂醇乳酪飲品中所含的植物固醇並無副作用,而且採用低脂奶製成,適合任何關注膽固醇的人士長期飲用。(孕婦及五歲以下小童請先諮詢醫生意見)。倍樂醇乳酪飲品建議可跟餐或餐後飲用,從而達致最佳效果。

成為樂醇會會員

現只要下載倍樂醇流動應用程式並登記成為「樂醇會」會員,每購買一排(6支裝)倍樂醇乳酪飲品即可獲50分,儲夠指定積分即可免費換領多款實用禮品,今天起日日飲、儲積分、換禮品,一舉兩得。

*1. The EFSA Journal (2008) 825, 1-13. Plant stanol and blood cholesterol

2. The EFSA Journal (2009) 1175, 2-9. Plant stanols and Plant Sterols and Blood LDL-Cholesterol

此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。