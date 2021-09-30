林子祥冇錢請食飯　葉蒨文都救佢唔到

殿堂級歌手林子祥（阿Lam）喺內地一個雲集200名中港台紅星嘅綜藝節目中，發揮佢至強肺容量，現場演繹咗首《敢愛敢恨》，震撼力十足嘅佢，令容祖兒、謝霆鋒、Twins呢班後輩High到癲晒。

之後阿Lam再孖內地歌手胡夏亮相另一個內地節目《我們的歌3》，佢哋組成「牛奶小鬍子」對戰台灣歌手齊秦與內地歌手張碧晨嘅隊伍「金剛鑽」，4個人Battle咗兩首歌後，「牛奶小鬍子」大熱勝出，而阿Lam與胡夏合唱經典粵語歌《數字人生》好聽到不得了，被網民話佢哋係天作之合。

阿Lam出名夠慳，又係環保分子，佢無論做騷同上節目着嗰啲衫、褲，來來去去都係見慣見熟嗰幾套，不過佢今次上節目特別開心，所以一於去到盡，完成錄影節目後，就吹雞請食飯，有幸被邀出席飯局嘅張碧晨喺一個綜藝節目分享呢件「Lam哥做東」嘅開心事，不過笑點唔係有飯食，而係阿Lam同老婆葉蒨文（沙麗）嘅互動。張碧晨話：「林子祥老師特別的高興，為孫紅雷提前過生日，甚至特意請客，不過在吃完飯結帳，發現沒帶錢，用『老人機』（手機）打電話叫葉蒨文來結帳被拒。」原來沙麗同阿Lam一樣貴人善忘，Lam嫂話唔記得咗提款卡密碼，所以攞唔到錢找數，惟有先由齊秦或張碧晨畀錢先。