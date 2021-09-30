終獲自由！法庭宣布Britney父親監護人身份被解除

美國天后Britney Spears因精神不穩過去13年都由父親占美（Jamie）任監護人管理財政，本月初占美正式入稟洛杉磯最高法院，申請辭任女兒監護人。而昨日法庭正式宣布占美任女兒的監護人身份被解除，同時亦不再任她的財產管理人。Britney正式重獲自由！

法官亦任命會計師John Zabel作為Briney的臨時監護人，Britney與父母均沒有上庭，而她的代表律師Mathew Rosengart於庭上表示這正是Britney想要的，她不想讓占美出現在她的生活之中。而律師亦要求占美必須交出與監護權的所有相關帳目以及紀錄，查看他於13年間有沒有挪用當中的資金。據知FBI將介入調查占美等人涉嫌非法監控一事。而Britney未有回應父親被解除監護人一事，今日她只在社交網上載她駕駛小型飛機的片段。並留言：「目前在九霄之中！！！首次駕駛飛機亦是首次坐小型飛機！！我好驚呀！！」雖然她未有回應，但有指她聽到法官裁決後激動流淚。

而她的未婚夫Sam Asghari就有於社交網留言說：「FREE BRITNEY！恭喜！！她做到了。她的粉絲被叫作軍團是有原因。」他亦上載母獅的照片並留言稱是「母獅的力量！！！」「母獅」是Britney的花名。

除了庭外有大批Britney fans聚集唱歌慶祝偶像「脫苦海」之外，英國方面大批fans亦舉辦大型#Free Britney 巡遊慶祝Britney終獲自由。