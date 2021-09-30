秋冬換季必着　時裝周6大流行色

換季冇頭緒？一於跟住2021年F/W時裝周的流行色趨勢，去打造全新的秋冬造型吧！（互聯網）

隨着秋冬來臨，大家也急不及待換季轉新Look！究竟今個秋冬流行甚麼顏色？沒有頭緒的話，不如一起回顧2021年F/W時裝周服飾呈現的顏色趨勢，從中找出今年秋冬的大熱色，為新造型添一抹時尚姿采吧！

自從Pantone上半年發布秋冬時裝周流行色彩報告，揭示秋冬季度流行色後，各大時尚品牌亦紛紛把這些大熱色搬上設計。仔細看更發現這些顏色都是百搭色調，例如2021 F/W紐約時裝周上出現過的椰奶白（Coconut Cream）、極緻灰（Ultimate Gray）、大豆米褐（Soybean）和橄欖枝綠（Olive Branch）等，都是非常易配襯的色系。另外，在2021 F/W倫敦時裝周爆紅的無暇灰白（Perfectly Pale）和三更藍（After Midnight），亦

被喻為今個秋冬必揀的大熱配搭色調。

除了參考色彩權威公布的流行色告後，一眾時裝紅人的早秋穿搭，也能為你提供不少穿搭靈感。例如時尚網紅鼻祖Chiara Ferragni在早前的一身椰奶白毛衣配內搭造型，看起來就相當平易近人有氣質，而且毛衣的質感亦帶出絲絲溫暖感。不想太老氣，又可倣效Lisa @ Blackpink穿上極緻灰毛衣背心，再內搭一件襯衫，就能展現學院風，散發青春活力。

除椰奶白和極緻灰外，大豆米褐和橄欖枝綠都是秋冬時裝騷上的經典流行色，易搭易襯不過時；而三更藍屬比較接近黑色的藍色，看起來比較成熟，搭配喱士設計更顯獨特。若然性格較樸素平實，則可考慮無瑕灰白，這種極簡顏色既百搭又實用，無論是作爲外套還是內搭，都能很好的跟其他顏色融合。