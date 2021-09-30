地道意大利南部鮮香風味

意大利南部的那不勒斯、西西里等是著名的旅遊勝地，當地盛產海鮮和蔬果，菜式味道清新。近日開設的高級意大利餐廳，都有各式各樣的美味南意菜式，讓客人嘗鮮。銅鑼灣開設的GIACOMO，行政總廚Keith選用多款南意食材來打造當地菜式，當中不乏師傅的微調的佳餚，好像傳統的紅蝦手工意式弦麵及西西里車厘茄，用意大利紅蝦煮醬汁，特地配上巨型西班牙紅蝦來加強鮮味。醃漬西西里紅蝦以當地人常吃的用水果汁醃漬海鮮作設計，配番茄檳汁和魚子醬提升鮮味。另外還有用蔬菜汁配搭的素菜芝士意大利餛飩，地道傳統新鮮布拉塔水牛芝士等菜式選擇。

中環Estro的行政總廚Antimo Maria Merone是那不勒斯人，對當地食材和菜式相當了解，他設計的6道菜和8道菜晚餐，部分選用來自南意蘇連多檸檬、鯷魚魚油、西西里橄欖油和維蘇威番茄等食材，再加自己創意入饌。從傳統茄子千層改良的Buttons，就以茄子配帕爾馬芝士和番茄汁來吃，造型和擺盤都變得精緻。美味的Mafalde配傳統的熱那亞醬，洋葱的甜和牛肉的嫩配合剛好。從南意歷史文化作靈感設計的Pigeon，鴿子用雅枝竹、無花果葉和黏土密封好烤煮，配烤香雅枝竹、無花果醬和葡萄酒汁，風味濃郁。

意大利除了古迹和美食，文化藝術亦底蕴深厚。尖沙咀的新意大利餐廳 RADICAL CHIC，行政總廚Andrea Tarini設計的菜單以當代意大利藝術運動為靈感，配合優質食材和烹調手法設計的午市和晚市嘗味菜單，當中不乏來自南部的菜式，西西里酸甜茄子配燒Mazara del Vallo蝦，蝦肉用橄欖樹和鹽略醃再燒，淋蝦豆煮的醬汁和酸甜茄子雪糕，鮮嫩開胃。另一道翠肉瓜肉和花湯，是將煮過翠肉瓜冰鎮，加蒜、燒至焦香洋葱和羅勒，入味清爽細膩。