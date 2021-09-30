出道22年驚喜浪接浪　容祖兒宣布出廣東大碟

天后容祖兒（Joey）為慶祝出道22周年，推出新歌《不配》更親自擔任導演，昨日（29日）出道紀念日，佢特意抽空於社交網開直播，為大家接連獻唱《不配》及《東京人壽》等歌曲，更宣布好消息，預告推出全新專輯：「我張唱片如無意外將會喺11月17日推出！雖然有好多工作忙，但我一直都冇忘記過出碟呢個最大嘅工作。」又透露其實專輯自2017年開始籌備，至今年認為係時候「收成」，大碟會收錄《心之科學》、《Pretty Crazy》等未出碟歌曲，以及3首新歌共9首作品，亦係自《J-Pop》後暌違5年再推出嘅全新廣東大碟。

而講到新歌《不配》，佢就表示早在2018年已開始錄製，但一直未為滿意，直至今年推出《煙花紀》後再次透過雲端完成錄音。至於提到首次正式做MV導演，佢就自爆原來早在20年前受電台邀請，已曾小試牛刀為自己嘅MV執導，當時嘅男主角更係一代男神：「有粉絲搵番畀我睇，我先記得原來我20年前做過導演，你知唔知個MV男主角係邊個？係吳彥祖！嗰陣有個活動搵我哋一班樂壇新人自己拍番MV，但當時咩都唔識，完全唔知發生咩事，今次就好好多。」