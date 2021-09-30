考慮移民英國　林雅詩斷言唔再識新仔：唔好追求我

藝人林雅詩今日（30日）出席活動時，提到早前結束時裝店生意，透露已經清理存貨，不打算在港再做生意，她的家人在英國南部經營日本餐館，見近日不少港人移居英國，故有意到英國開茶餐廳。她現時在港做中介生意，代辦赴英國留學，其兒子亦在當地讀書。現時她獨自在港，但對移民當地未有計劃，更存有憂慮，她說：「都想去英國或者可能再讀書，但之前在香港同內地建立嘅工作，如果貿然過去就好可惜、好浪費。」

問到跟舊愛馬天樂這段「孽緣」是否徹底斬欖？她說：「係呀！（會否復合？）世事好難講，但應該唔會，對與錯都好，大家都要重生。」她透露不想拍拖，也沒有追求者，斷言：「唔好追求我。」好享受自由自在生活。

而有份出席的藝人黃榕穿着藍色吊帶裙示人，但卻被發現反轉着，她即一臉尷尬，並自認性格大頭蝦，經常發生蝦碌事件，包括入錯男厠、認錯人、反轉內褲着，又試過去洗手間後，裙腳抽起走光也不知，直至有陌生男子好意提醒，她笑言：「我仲以為佢想識我添！」她又自爆昨日（29日）女性生理期到懵然不知而弄污褲子，幸好穿深色褲，故無被發現。問到不清楚生理期，分分鐘搞出人命？她說：「唔會，我3年冇男友，唔會發生呢回事。（有冇網上交友？）唔會，驚有騙案。」又透露有朋友介紹男士給她，但不適合，擇偶條件要求不高，要求大隻、靚仔和專一。