靈敢侶情：自虐式創作

美學中有一術語，叫「審美疲勞」，意指即使一個人或一件物件再美，見得多就不美了。而早在兩年前，我曾經出現「味覺疲勞」。

每一年，單是節目，我要創作最少104個食譜，另加合作和著作的，加起來有120個。換言之，在2015年至2019年間，我創作了480個食譜。

480個於我來說，不算難，正所謂將勤補拙，勤力必定可提升創作力。不過最讓我心累的，是有很多食材均不能使用，例如，做蛋糕不能有牛油，但要鬆軟香滑；蛋糕裝飾要美，但不可用色素或糖皮；有時想寫一個濃湯食譜，都不可以用忌廉使之濃稠。於是，我經常在超市和街市遊蕩，試過無數次定眼看着一款食材長達半小時，腦袋不停想：怎樣可以做出步驟不複雜、但味道出眾、用料便宜、顏色豐富的食譜，讓跟着做的讀者被家人和同事大讚？

難關天天有，天天難過天天過，雖然我是做到了，但味覺開始很累。猶記得那個時候，我感覺到，似乎再沒有味道能滿足我，我實在分不清怎樣叫好吃、怎樣是不好吃。那段時間，我寫了一個「薑黃雞腿」的食譜，寫完之後，我突然哭了，因為我覺得很難吃，但當我給丈夫和朋友試食，他們卻大讚。頓時，我很迷失，到底怎麼了？

當然，以上的一切，我並沒有呻過，我深深明白觀眾的要求：沒有人有興趣聽我呻，大家想要的只是食譜。

所以，我一直很感恩在2019年，自己提起勇氣跳出不安感去辦教室，令我在課堂中，即時見到學生吃下製成品後的反應。一句「好好食！」、一個「嘩好正呀！」的表情，漸漸令我重拾自信，我的味覺，亦由那個時候慢慢回復生氣。

不過，直至現在，每逢教新課堂的第一班，我都會緊張得睡不着，就好像最近的「室溫不溶檸檬雪糕撻」課堂，便讓我失眠了長達一個月，但當我在教完第一班，見到學生在滿足中帶着驚訝的表情之後，那一夜，我睡得像豬。

創作之路，並不好走，但若走上了，就不要回頭埋怨，所以，即使辛苦，我仍然享受創作。有說「創作者都有一點點自虐心態」，我不置可否，不過又的確是這樣：我們都是自信又自卑的一群——有膽推出新創作，卻受不了成品被冷落，但在睡醒了之後，我們又會不忿氣地堅持重做。這種有違養生之道的做法，大概就是所謂的自虐吧？

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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