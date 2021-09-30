愉景灣 Market Place 10月以全新面貌亮相登場　集食品及家品一身

【特約報道】繼早前旺角朗豪坊及屯門黃金海岸兩間分店以新形象矚目登場後，向來追求盡善盡美，以顧客極致體驗為目標的 Market Place 再有新突破，以新零售模式強勢登陸充滿異國風情的愉景灣，並於本周五（10月1日）正式開幕！

新店佔地超過1萬7千呎，除了繼續為大家搜羅世界各地的時令食材和酒釀外，更打破舊有分店的單一模式，首次引入深受大眾歡迎的傢俬及家飾品牌 IKEA，於店內開設全球首間 IKEA Close to You，透過一系列多元化及親民的數碼體驗，帶給顧客更多家居布置及瑞典美食烹飪靈感，亦令他們購物時更為便利；以每日新鮮炮製的美食為招來，當中包括獨家由 Bakehouse 星級包點大師 Grégoire Michaud 主理的 Bread Pantry、即製壽司及中西熱食：同時與紐西蘭健康零食品牌Alison's Pantry 破天荒合作，於店內打造「自助堅果吧」，為一眾健康零食愛好者帶來逾 40 款全港獨家堅果帶來更多元化的購物模式，全方位滿足愉景灣居民及遊客的需要。為慶祝新店開幕，Market Place 更於10月1日特別準備了連串精彩活動及多項開幕限時禮遇，包括 Market Place $1,000 現金券、IKEA $1,000禮品卡及 Bread Pantry 士多啤梨醬冬甩等，與大家一同分享喜悅，共度美好假日。所有禮品將以先到先得方式派發，送完即止！

世界各地搜羅優質食品 推健康品味生活態度

作為領先業界的高檔超市，新店同樣以客人對新鮮的熱愛與追求出發，嚴選和引進來自本地及全球各地的新鮮食材和其他產品。新店考慮到區內的居住特色，在西方佳餚、健康食物和寵物用品方面也更為齊備，為顧客帶來更多選擇。

新店匯聚過千款酒品，從烈酒、餐酒、啤酒到無酒精啤酒，平價貴價，應有盡有，全部以嚴格方式妥善保存，絕對能滿足愛杯之人。有見近年手工啤酒大行其道，以獨有的釀製手法令味道變化多端，緊貼顧客需求的 Market Place 除了引入一系列外國熱銷品牌外，亦積極與本地品牌合作，將富有香港特色的手工啤進一步融入市場，較受歡迎的包括少爺啤（Young Master）及鬼佬啤酒（Gweilo Beer）。此外，本店售賣超過 80 款來自世界各地的芝士及美食拼盤，為顧客帶來盡善盡美的美酒佳餚享受。

Market Place 明白顧客在享受美食之餘，亦追求健康及可持續發展的生活模式，因此引入超過200款來自全球的有機、低糖、全素、不含麩質、無添加健康零食，帶來滋味無負擔。 Market Place 亦首次和紐西蘭健康零食品牌 Alison‘s Pantry 合作，於店內打造「自助堅果吧」，逾40款不同口味的果仁任君選擇，讓健康零食愛好者能夠隨個人喜好及所需分量挑選美味又有益的果仁，更於店內現製深受大人和小孩喜愛的花生醬和杏仁醬，為顧客帶來新鮮美味。值得一提的是，此品牌更特別帶來營養十足的寵物零食，讓主人和毛孩一同分享滋味，其盛載果仁的紙袋更是100% 純紙製，可回收再用，為購物中加上環保元素。新店亦備有不少可持續發展的海產、無激素凍肉、及急凍素食發售。

獨家引進 IKEA Close to You打造一站式購物新地標

新店最為矚目的賣點之一，要數獨家引進瑞典家居品牌 IKEA，打造全球首間IKEA Close to You。IKEA Close to You總面積達3千平方呎，出售超過 110 款家品和 120 款食品，備有最具代表性的瑞典美食，如肉丸、三文魚、各種調味料及特色醬汁，以滿足一眾忠粉們的口腹之欲。為提供更方便的消費模式，IKEA Close to You亦加入了一系列數碼體驗，包括支援彈性取貨時間及免除運費的自助提貨櫃，方便顧客把網購貨物輕鬆帶回家；設置能提供超過 50 個家居布置靈感的 2 米高「布置靈感數碼體驗」互動屏幕；及免費食譜的「瑞典煮意互動屏幕」，利用嶄新科技添加購物樂趣。

Market Place 引進 IKEA Close to You，可將雙方優勢完美結合 — Market Place 繼續發揮品味

超市本色，供應各式各樣優質食材及美食，而 IKEA 則提供家品和瑞典美食，勢必成為愉景灣家居生活一站式購物的新地標，提升居民的生活品質。

麵包控注意！人氣麵包店 Bread Pantry 進駐 歎招牌酸種麵包

由前四季酒店糕餅主廚 Grégoire Michaud（Greg）主理的麵包店 Bakehouse 自 2018 年開業起人氣一直高企，吸引不少客人大排長龍也要吃到新鮮烘焙的手工麵包。擁有豐富採購經驗的 Market Place 得悉本地市場的高品質麵包選擇有限，而 Greg 對優質天然食材的重視與 Market Place 以客為先的宗旨一脈相承，故此特意獨家招攬 Greg 的自家零售品牌 Bread Pantry 加入新店，把匠心製作的純手工麵包帶入愉景灣，讓居民和遊客都能輕鬆享受到大師級手藝，同時實現 Greg「麵包社區化」的夢想。

必食經典推介的牛角包將會由駐場師傅每日即場焗製，亦會提供即沖咖啡。多款經石窰式焗爐烘烤的招牌酸種麵包則以袋裝形式發售，顅客可根據個人口味及需要選擇不同大小的方包或切片麵包，配上從 Market Place 購買的火腿、芝士或 Alison’s Pantry 的即磨堅果醬一同食用，滋味無窮。為顯誠意，Greg 特意呈獻 3 款僅在愉景灣店有售的新品讓大家獨家品嘗，包括肉桂蘋果葡萄乾酥派、芝士蝴蝶包及香草提子丹麥條，麵包迷有口福了！

開幕日限時禮遇及精彩活動 與居民遊客歡度假期

為答謝顧客支持，Market Place 於開幕日準備了浪接浪的獎賞禮遇！

首100位到訪顧客，每人獲贈價值港幣$50的 Market Place 現金禮券，當中更有十張驚喜禮券 (5張價值港幣$1,000的 Market Place 現金券 和5張價值港幣$1,000 IKEA禮品卡）！11歲以下小朋友亦可獲得可愛IKEA小熊公仔，數量100隻，先到先得，送完即止。

除了折扣優惠，首 200 位 Market Place 顧客可憑單據即日換領 Bread Pantry 即場焗製的士多啤梨醬冬甩乙份。

另外， Market Place 特別於開幕日早上9時至中午12時提供 Happy Morning Offer，顧客凡消費滿200港元，即可獲得港幣 $20 Market Place 現金禮券，多買多賞！

其他精彩活動包括：

1.美國無伴奏人聲樂團 Metro Vocal Group 表演

2.兒童面部及手部彩繪

3.與IKEA吉祥物小熊見面

4.氣球派發

約定您和家人朋友一起蒞臨全新面貌 Market Place 享受購物的樂趣！

所有禮遇先到先得，派完即止。詳情請參考 Market Place Facebook 專頁 https://bit.ly/3zRU3tK

Market Place 愉景灣分店

開幕日期及時間：2021年10月1日；上午9時至晚上10時

店舖營業時間：上午8時至晚上10時

地址：新界愉景灣海澄湖畔路92號愉景北商場地下G11號舖