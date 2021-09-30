【營事檔案】雞髀菇泡菜年糕卷　蘊含益生菌

最近「泡菜」被正名了，韓國文體部根據「公共術語的外語譯名規範」修正，決定將泡菜更正中文譯名為「辛奇」。不過很多人對於這個新名字都不太接受，所以本文就繼續用「泡菜」這個名字吧！「泡菜」常見的食譜有煎餅、炒年糕，而今次就介紹一個「泡菜」年糕卷，加上氣炸就成為脆脆的一道小食。

發酵食物益處多

「泡菜」是韓國人飯枱上的必備品，其中一個原因是它富含營養。「泡菜」在製作過程中加入了不同的蔬菜和水果所製成的醃料，加上發酵過程中，會產生有益腸道的益生菌。因此「泡菜」有促進腸胃道蠕動能力，幫助食物消化，維持腸內生態平衡，提高身體抵抗力。

「泡菜」當菜吃就一定好健康？

「泡菜」的原材料是大白菜，多吃蔬菜是有益的，不過，製作「泡菜」時多數會加入醬油、蝦醬等高鈉調味料，因此「泡菜」整體的鈉含量比新鮮蔬菜高，不宜當作一餐的蔬菜，只適合作為前菜或調味食用。另外，患有高血壓及腎病的人士由於要控制鈉的攝取，因此不宜大量及經常食用。

【雞髀菇泡菜年糕卷】

材料：

雞髀菇 1隻

泡菜 100克

韓國長條形年糕 8條

調味料：

韓式辣醬 1茶匙

豉油 1茶匙

糖 1茶匙

水 100毫升

做法：

1.將雞髀菇切薄片、煎軟，備用。

2.年糕用水灼熟，瀝乾水分，備用。

3.在雞髀菇片上擺上一片泡菜及年糕，卷起並用牙籤固定。

4.韓式辣醬、豉油、糖及水混合成醬料，備用。

5.在年糕卷抹上醬料，然後放入氣炸鍋。

6.以170度氣炸5分鐘，反轉再氣炸2分鐘即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。