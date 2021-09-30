泳兒林欣彤鬥唔出火　互笠高帽！

歌手泳兒及林欣彤（Mag）早前因合作歌唱比賽《聲夢傳奇》結緣，今次王梓軒（Jonathan）邀請兩人一同上《演鬥聽》作音樂Battle，不過她們在對戰時不但沒有互片，更於《下回再戰》時互相恭維，Mag說：「我哋冇鬧對方，我頭先講嗰樣嘢都唔係羨慕，係妒忌佢，因為佢真係食極都唔肥！」泳兒亦指：「我哋冇夾過，係默契，Battle嗰段嘢都係尋晚諗，我好鍾意佢首新歌《林中鳥》，呢啲時候梗係宣傳新歌啦！」

談到今次上《演鬥聽》，Mag大讚節目好有心機，完全由音樂出發：「例如我要重新作歌、remix、編曲，就算opening同ending嘅歌喺音樂上都有好多參與性，相對用多好多時間，但我好enjoy，特別多謝Jonathan，佢用咗好多時間喺音樂上，好開心參與呢個節目，覺得好好玩，能夠喺音樂上發揮，同好多歌手及音樂人互擦火花，好開心。」

泳兒再讚節目創新，是樂壇需要的新力量︰「萬事起頭難，好開心Jonathan願意行呢步，佢私下聯絡晒我哋所有歌手，真係好用心，自己去參與幾好玩。」

另一嘉賓曾樂彤亦難忘與好友洪嘉豪的對決，Rap部分是完全豁出去：「淨係覺得同佢打咗場交就番埋位，嗰時好似進入咗個忘我狀態，出咗竅咁！」對手洪嘉豪則說：「我哋做歌手好多時喺鏡頭前太正經，明明本身唔係咁，其實都可以畀人哋睇到好玩得嘅一面，覺得『我點你作』最正，我係用搞笑嘅方法present，自由度大，本來以為會好大workload，但5分鐘就寫晒。然後同佢（曾樂彤）係friend好玩啲，我就係一味遮住佢個鏡頭，哈哈！」曾樂彤即反駁：「所以我要『𡁻』佢囉！」