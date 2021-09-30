吳業坤周奕瑋孖住飛日本餵港女人妻：係媽咪嘅味道

由吳業坤及周奕瑋（Jarvis）主持的旅遊節目《#好掛住日本》入面，二人聯同方力申一齊挑戰登上富士山山頂，可惜因天氣因素令方力申錯失登山良機，之後Jarvis又出現疑似高山反應，最終只有吳業坤成功登頂。

其後，吳業坤與Jarvis走訪七月才開幕的Fujiyama Tower、朝霧高原及富士吉田本町商店街尋找富士山蹤影影餐飽，他們不忘坐過山車、挑戰離地55公呎的Skywalk以及在朝霧高原Camping，二人親自紮營及下廚，期間更深情對話，吳業坤笑言因而與Jarvis成為了真正的朋友，認真感性。

另外，2人又化身「信鴿」，為現時居於香港的Jackie將「母親的味道」速遞給已嫁往日本18年的女兒小松太太。Jackie與女兒因疫情關係兩年沒有見面，故Jackie希望吳業坤與Jarvis能為她幫女兒及外孫包餃子，讓她重拾母親的味道。雖然「操刀」包牛肉餃子的是吳業坤與Jarvis，但餃子裏卻盛載了母親特有的愛的味道，小松太太吃時大為感動，並感觸謂：「咁大個女都未試過兩年冇返屋企，呢個係媽咪嘅味道。」除了愛心餃子，Jackie還託兩位猛男向點心導師女兒送上10把日本人製作點心專用的「拍皮刀」，期間製作組更拿出電話讓Jackie在這個重要時刻能與女兒即場進行視像通話，場面感人。