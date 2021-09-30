MINI Cooper SE　英倫潮驅也行電

以純電策動的MINI Cooper SE ，面罩及尾門上的S 及充電插頭徽飾，均採用佻脫的黃色點綴。(方偉堅攝)

近年輸港的電動車選擇變得愈來愈多，英倫潮車品牌MINI旗下首款量產純電動車MINI Cooper SE，便是其中之一。

「E」顧名思義是指Electric，而「S」代表高性能， 184hp最大馬力及270Nm最大扭力來自由前軸馬達及置於地台底32.6kWh鋰離子電池組成的純電動力系統。好力之餘，駕駛起來亦明顯感受到車身重心比現行的汽油型號更低，加上車載加速防滑控制系統 (ASR Traction System)，進出大小彎角操控自如又穩紮。配合提供高、低兩種程度選擇的動力回收系統及包括 GREEN及GREEN+在內的多種駕駛模式，續航距離達234km(WLTP)， 足以應付日常需要。

規格表

車型：3門5座位電動揭背車

鋰離子電池：32.6kWh

馬達：前軸電馬達

最大馬力：184hp(135 kW)

最大扭力：270Nm

驅動：前輪驅動

0~100km/h：7.3秒

極速：150km/h

續航距離：203~234km(WLTP)

車身體積：3,876×1,727×1,414mm（長×闊×高）