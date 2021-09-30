張學友唔係最多人扮！李思捷愕然：我都1日扮10次啦

李思捷主持的遊戲節目《思家大戰》最新一集由區瑞強（Albert）、王馨平、鄭子誠、甄澤權及區瑞強囝囝Adrian組成的「五Folk聲」隊，對戰由湯怡、陳家樂、泳兒、吳浩康、曾樂彤組成的「QQ奶粉基金會」。對於「五Folk聲」隊組員的關係，Albert作出解構，他笑指與馨平是高爾夫球拍檔，而甄澤權則是其大學師弟。至於湯怡隊友，觀乎隊名也知眾人是擺明力撐湯怡搵奶粉錢，有情有義。

是集問題看似簡單但卻難答，包括「講一樣會跌落馬桶嘅嘢」、「男人有乜技能最冧到女」，當中最考起嘉賓的竟是「講一個經常畀人扮嘅香港歌手」。正當眾人回答徐小鳳、王傑及張學友，並以為十拿九穩時，豈料八甲不入，連思捷亦愕然學友榜上無名：「竟然冇？我都一日扮十次啦！」眾嘉賓全程玩得相當投入，泳兒玩到𢱑晒頭，更因一個失誤獲製作組送上兩個大交叉；Albert答問題答到講古仔般，遭思捷取笑：「你唔做編劇嘥晒！」吳浩康則大拋金句：「我都好少同女仔研究深淺！」獲全場一致掌聲。

「思家觀眾大戰」的TVB台前幕後民調問答遊戲「講一個TVB好大食嘅藝員」昨日公布結果，結果憑大食Vivienne角色成功深入民心的陳嘉佳（細細粒）以高票數當選，可謂眾望所歸，其他民調大食藝人排名依次為林盛斌、何遠東、丁子朗、肥媽、湯盈盈，而對於丁子朗上榜，網民均感到好奇。