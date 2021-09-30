爽香　37G人氣尤物

數日本寫真界享有極高人氣嘅巨乳女王，相信好多人都會投票畀妖艷迷人嘅森咲智美！但俗語有云：花無百日紅，智美嘅聲勢再強，總會有一日被後浪蓋過……講到呢度你可能會問，家陣有邊位女優有潛力接佢班？今期「世界Cup」主角爽香絕對係其中一位！

今年26歲嘅爽香，五官唔算標青，棚牙亦唔夠齊，令顏值打折扣，幸好佢成日笑容滿面，感覺都幾討好。

高挑又好波

唔少令人印象深刻嘅日本寫真女優，佢個名都係兩個字，好似優香、壇蜜、根凌、園都，當然仲有以下為大家介紹嘅爽香。講真，呢位身材高挑嘅女優唔算特別靚，但人氣一啲都唔弱，自從喺2018年踏上寫真女優之路，佢已經推出咗10隻寫真映像作品！其實阿妹之所以Keep住有人氣，好大程度同佢嘅身材有關！一來佢有上有下，37-25-38嘅三圍數字非常誘人，二來佢唔止擁有豐乳肥臀之餘，仲好積極做運動，令原本仲帶少少鬆弛感嘅肉地變得結實，體態美直情可以揮低師姐森咲智美。

真身玩繩綁

話時話爽香起初係用「藤堂沙也加」呢個藝名，普通得嚟又唔易記，所以佢上年趁轉投另一間藝能事務所之際，順勢改埋名，星運亦都急升。咁又難怪，又爽又香，加上佢嘅寫真演出色香味俱全，真係睇到好多男士爽歪歪！就好似最新推出嘅寫真碟《肉感的濃艶BODY》，爽香瞓身挑戰繩綁藝術，被繩綁大師紮到成隻大閘蟹咁，而且佢嘅上半身更加係真空上陣，對G奶上面只係用少少膠紙貼住乳點，睇落好似剝光豬上陣一樣，大膽程度拍得住師姐森咲智美，所以後者一旦退出寫真界，爽香絕對有能力頂上佢嘅位置。