脫星大「臀」聚　賞心悅目

俗語有話：「躉大好生養。」其實都唔難理解，係男人見到個渾圓飽滿嘅蜜桃臀，性慾都好難壓抑得住。今次介紹嘅3套四仔以大「臀」聚為賣點，搵嚟一大班鍾意出股惑嘅脫星孭飛，男士們小心睇到流鼻血！

舞孃揀卒

美國四仔嘅肉搏場面向來畀到人一種激烈、有力嘅感覺，若然加埋迷人美臀作陪襯，視覺上真係勁正！由21 Sextury推出嘅《Pound My Booty》，就係以迷人嘅蜜桃臀同強力嘅床上衝擊作招徠。影片搵嚟Tina Kay、Gina Gerson、Shrima Malati等多位美臀脫星演出，故事講述佢哋任職脫衣舞女郎，個個都不乏裙下之臣，所以對於床上對手相當揀擇，一定要係天賦異稟嘅男士先會被睇中。至於真正埋牙嗰陣有幾激，就留番畀大家慢慢睇。

臀臀到肉

偷食係美國四仔嘅主流題材之一，如果由擁有蜜桃臀嘅脫星演出，相信畫面會更加香艷。呢套由Innocent High炮製嘅《Cheating Bubble Butt Girlfriends #3》，演出陣容包括Valentina Nappi、Misty Quinn、Katrina Kastro同Camila Valdovino，睇到呢4位脫星嘅名字，大概都估到作品玩美股放題。故事講述佢哋都有男友，但似乎食唔飽，頻頻撩其他男人偷食，其中又以Misty Quinn嗰一段最精彩。話說任職舞蹈員嘅佢，練到下半身好結實，最叻透過扭擰美臀嚟勾引男士，襯埋一套性感嘅舞衣，真係正上加正！

熟女出招

熟女啱唔啱睇？加埋美臀呢個元素，係咪覺得生色不少？如果認同嘅話，由Digital Sin出品嘅《Big Booty MILFs #2》應該幾啱你。作品嘅片長近5粒鐘，參演嘅脫星陣容鼎盛，包括Cherie DeVille、Lauren Phillips、Reagan Foxx等多位現今四仔界天后級熟女脫星，係咪勁先！佢哋之所以人氣爆燈，除咗同個樣Keep得靚、女人味十足有關，仲因為佢哋副偈前凸後趷，以Lauren Phillips為例，34DDD-25-38嘅三圍數字，擺明係魔鬼級身材，你話點忍得住唔望多兩眼呢？