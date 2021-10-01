【是日通勝】（一點居士）

辛丑年八月廿五壬午木收日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：捕捉、會友、理髮

忌：開渠、出財、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、3、4、7

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座

易因折扣優惠而頭腦發熱，買下無用的東西。

金牛座

眼光放遠一點，你會發現周邊不乏美好事物。

雙子座

耐性不足，一旦遇到不順眼的事就會發牢騷。

巨蟹座

收入穩定，令你在生活上有較高的滿意度。

獅子座

投資勿貪小便宜，適宜做長期的理財規劃。

處女座

生活出現一些亂象，理性處理就沒有問題。

天秤座

緣分不能強求，宜享受單身生活，靜待時機。

天蠍座

機會是要自己爭取的，守株待兔會令你後悔。

人馬座

投資涉及風險，沒了解清楚，切勿貿然落注。

山羊座

偏財運較弱，幸好正財收入穩定，生活無憂。

水瓶座

精神壓力大，身心有點透支，要找機會充電！

雙魚座

趁假日出外，看看別處風景，可帶來好心情。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）龍 貴人強

（跌）鼠 狀態差

鼠

是日沖煞，運勢一般，別讓自己太勞累。

牛

桃花運欠佳，忙於工作，没心情談戀愛。

虎

只要事事小心，可度過風平浪靜的一天。

兔

與人相處小心翼翼，人際關係依然碰壁。

龍

貴人助力強，工作順利，生活稱心如意。

蛇

運勢向好，獲貴人力撐，事業順風順水。

馬

異性緣一般，易因行事急躁而引發誤會。

羊

責任感強，專注事業發展將有上位機會。

猴

幹勁十足，又獲同事協助，工作進度佳。

雞

人氣強，零阻滯，大小事都盡在掌握中。

狗

壓力不大，做事得心應手，跟煩惱絕緣。

豬

運勢起伏，很多事要親力親為，壓力大！

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

道法自然

大部分人都覺得人生很無奈，對現實感到無能為力。一生人之中，影響自己最大最多的因素，就是命運了。

特別是一些曾經或常常遭遇到挫折的人，往往會將「命運」這兩個字看成是一種神秘的東西。但是呢，這種看不到、捉不住的無形力量，在我們年輕的時候，往往不會輕易注意到，不肯去相信。但是人生經歷多一點的人，回顧一下自己的前塵往事，生活際遇，多數會發現一切的起起落落、得得失失，根本並非可以在掌握之中，不時都要承受很多難以避免的規律性挫敗。

常言道，因果報應如影隨形，自然循環，就好似春夏秋冬四季天氣的運行，日夜交替，自然的有一種秩序在其中。

日出，日落，春去，秋來，這是大自然的事，為甚麼關人類的事呢？其實我們要知道有所謂「道法自然」，花開花落，有生有死，這就是說我們要遵循自然的道理，所以玄學家才會把陰陽五行自然之理衍生出人生的命運圖表。