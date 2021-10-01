鍾麗緹大女出戰溫哥華華姐　隨時硬撼宋宛穎！

鍾麗緹（Christy）的大女Yasmine（張敏鈞）秘密參加溫哥華華裔小姐，並已殺入8強，若當選冠軍，明年將會跟同是選美之後的港姐宋宛穎對戰！Christy對於女兒傳承其選美之路大表支持，更指女兒喜歡拍戲，但因對方性格獨立，她暫未「出手」鋪路，一切順其自然。

Christy是中越混血兒，當年可謂選美無敵手，1992年贏得蒙特利爾華裔小姐競選冠軍，翌年代表蒙特利爾來港參選國際華裔小姐，同樣奪冠，之後加入娛樂圈，並成為影壇寵兒，28歲時嫁給首任丈夫、來自比利時的Glen Ross，並誕下大女Yasmine。同是混血兒的Yasmine盡得母親優良遺傳，不但五官標致、身材火辣，並且多才多藝，經常在社交網上載跳舞、唱歌短片，不少網民已指她大有機會跟媽咪一樣進軍娛圈，估不到她已靜靜行動，早前秘密參加溫哥華華裔小姐，並且殺入8強，正接受一連串訓練，若當選冠軍的話，明年將有機會與同是選美後人的港姐冠軍宋宛穎於國際中華小姐決賽中「鍊過」，但據知因疫情關係，該選美活動已停辦2年，如今疫情仍在，未知是否有復辦的機會。

對於Yasmine參加華姐，身在內地的Christy昨日受訪時笑言：「之前有朋友搵我，問我囡囡有冇興趣選華裔小姐，我話要問過囡囡先，咁佢8月同我講參加，我當然支持佢，係一個好玩同好好嘅學習機會，我叫佢玩得開心啲，學多啲嘢，因為選華姐可以學到答問題嘅技巧、化妝、儀態好多嘢。（會唔會都想囡囡好似你當年咁攞冠軍？）我覺得攞唔攞冠軍絕對唔緊要，最緊要Enjoy過程，當年我都係一樣，攞唔攞獎唔重要，我好鍾意學新嘢，嗰時可以有機會去香港發展，都好開心，識到好多朋友，學到好多嘢，例如打功夫咁。」

Christy大讚女兒跟自己一樣，熱愛運動、飲食健康，因疫情關係，與女兒分隔兩地，已有2年沒見過對方，她說：「我好掛住佢，同有少少擔心佢，但冇辦法，佢都23歲，會有自己獨立嘅生活，佢讀書嘅時候有讀電影，好似都想拍戲，之前喺加拿大時都會拍吓嘢，同埋佢唱歌都幾好㗎，希望今次選美能夠令佢學得更多，愈來愈好。（既然囡囡想拍戲，會否幫佢鋪路？）順其自然，如果佢想我幫嘅話，我一定會盡力去幫，但佢係一個好獨立嘅女仔，暫時都冇咁嘅要求，希望佢搵到自己喜歡嘅嘢！同埋佢一向都多才多藝，除咗唱歌跳舞，亦都有讀Natural integrated medicine，學好多嘢。」

Christy雖然已是媽媽級，但多年來都被冠以「美魔女」稱號，曾經歷3段婚姻的她，除了大女，還有2個跟第二任丈夫嚴錚所生的女兒，3個女兒都樣子標致，並且跟Christy現任丈夫張倫碩相處融洽。Yasmine早已備受注目，擁有不少粉絲，早前她在社交網上載崩潰痛哭的畫面，更令粉絲超心痛，當時Christy透露女兒因加拿大有疫情不能外出，所以透過自己的方式紓壓。