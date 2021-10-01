吳京兩大作撐起半邊天　一日創3.4億票房佳績

2017年憑電影《戰狼2》創出人民幣56.9億元（約港幣68.5億元）票房佳績、至今依然是內地票房總榜首位的內地影星吳京，上演「自己打自己」的場面，其主演的兩部電影《長津湖》及《我和我的父輩》，同時在昨日（30日）正式在內地上映。氣勢如虹，在內地排片佔比達53.5%的《長》片，昨天截至晚上十時，票房已錄得人民幣2.01億元（約港幣2.41億元），至於和章子怡合演的《我》片，雖然排片佔比是15.9%，但票房一樣驚人，截至昨晚十時票房錄得人民幣8,735萬元（約港幣1.05億元），即是吳京在一日內創出逾3.4億港元的票房佳績，可謂票房靈丹！不少網民大讚章子怡及吳京，更直言：「他們代表中國電影的半壁江山！」

另外，為《我》片造勢的章子怡前晚（29日）在北京的活動現身，丈夫汪峰則帶同兩個寶貝女「小蘋果」及「醒醒」到場，為首次當導演的章子怡打氣。當「小蘋果」起身發言時，章子怡即以「這是我家女兒」來作介紹，而「小蘋果」分後觀後感時說：「真的特別特別感動，我就想說，媽，辛苦了！咱回家吃消夜！」場面窩心又感動。而汪峰則大爆章子怡要求很高，修改劇本近30次，他更言自己也看了《我》片5次。然而章子怡在現場也不時表露對汪峰的甜蜜之情，在台上不時看着坐在觀眾席的汪峰，並遠距離向他揮手。

至於和吳京合演《長》片、現躍升為內地影壇一線男星的易烊千璽，日前接受訪問時，直言初時對於有大量爆炸戲感到害怕，但習慣後就感到「很過癮」，又指吳京常給他不少建議，獲益良多。而吳京則力讚易烊千璽十分投入專業，記得有次見易烊千璽有腳傷，並要拍一場邊用拐杖邊上斜坡的戲，後來他見用拐杖上坡不成功，索性棄用拐杖，邊跪邊爬，這幕令吳京十分深刻！