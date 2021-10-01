五穀即粳米、麥、小豆、大豆、黃黍，是人的主要食物，其餘的蔬果、禽畜等都屬於輔助。(客戶提供)

【特約報道】最近經常應酬外食，都是選擇蔬菜加肉或蔬菜加海鮮，但突然有幾日，開始沒精神、沒力氣、心情低落，然後驚覺已經好多日沒食到澱粉食物，無「米氣」真係唔得，但不代表要食很多，然而適量地攝取也是必須。

中醫認為腎為先天之本，脾為後天之本，脾胃是人體消化飲食取得能源的基礎，中醫有關調養脾胃的論述也早已開展。在最早現存的經典著作《素問・藏氣法時論》就有提到「五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣味合而服之，以補精益氣。」

五穀的意思即是粳米、麥、小豆、大豆、黃黍。五穀是人主要的食物，其餘的蔬果、禽畜等等都屬於輔助。五穀各有不同屬性，其中粳米即為常見的白米，其味甘性平能養胃氣，助四肢。日常脾胃保健也包括進食白米飯，培養胃氣幫助肢體肌肉生長，也可以制衡性味過極的飲食物對脾胃的影響。

時至今日，白米飯仍然是東南亞重要主食，不過有人提出古代因為穀類的脫殼和打磨技能發展仍未成熟，一般食用的應是仍帶有一部分米糠層和胚芽的糙米。雖然口感較乾硬，顏色偏黃，但保留了大部分纖維和營養，因此粳米養胃一說理應是指糙米而非精製過後雪白的白米飯。

其實在中醫角度來說糙米和白米兩者並無衝突，現代的精製白米仍有其護胃養胃的作用，選用哪一種是要觀察自身的脾胃功能。脾胃功能較佳者精神充足，食後糙米無脹氣，排便習慣規律，有食欲，食量正常；相反脾胃功能較差則食後易脹氣胃痛，容易便秘腹脹，易感疲累不欲食。米糠層和胚芽雖有其營養價值但令糙米口感粗糙結實，身體在消化糙米時所用的能量和時間也較長，脾胃功能欠佳者應盡量避免食用，或應攙雜白米食用，並加長浸泡時間減少糙米對脾胃的負擔，一旦出現胃痛胃脹應停止食用。至於紅米、紫米和黑米的道理同上，這三種分別是糙米和糯米的同種，功效上紅米可補血，紫米和黑米則滋血壯腎，但三者口感同樣是偏硬身、不易消化，長期食用要多觀察身體狀況避免得不償失。

近年對白米飯的質疑愈來愈多，甚至有飲食法是以完全摒棄五穀等食物，攝取極低量的碳水化合物，對此中醫講求平衡，不同的食物、藥物各有性味，要觀察自身需要適量適時攝取才是上策，即使是護養胃氣的米飯也一樣，每日三餐都只吃白飯不見得健康，任何一種食物過量食用都會帶來失衡的局面，疾病也就隨之而來。所以沒必要敵視任何一種食物，關鍵是在於理性審視身體的狀態和需要，無論飲食和運動都切忌過猶不及。

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Profile

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。