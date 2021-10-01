《愛回家》MV原來有彩蛋　JW童年廣告曝光

歌手JW（王灝兒）為處境劇《愛．回家之開心速遞》唱的主題曲《愛心灌溉》MV前日推出，估唔到入面竟然有個驚喜「彩蛋」！事緣新歌MV入面其中一個捧花盆Shot，同JW細個5歲、1995年時候拍嘅樓盤廣告鏡頭「撞樣」，同時揭佢原來係以童星出道，見當期時嘅小JW着住套荷蘭服同「哥哥」、「爸爸」一齊種菜，而廣告最後嘅一個Shot就係佢捧住個大蕃茄，邊跳跳紮邊開心話︰「Daddy、Daddy，花園嘅蕃茄出咗世喇！」就係呢個畫面，無論係角度同表情都同MV幾乎一模一樣，仲要係好貼近「愛心灌溉」呢個主題添！另外，睇晒成個廣告都真係得JW係最多鏡頭同淨係得佢有對白，認真威威！

事後JW都有出Post講番呢件事，笑話︰「真係大個女啦！」吸引到一大班圈中好友留言讚佢好Cute，指入面有個燦爛笑容同依家基本上係冇分別！JW接受東網訪問嘅時候，直認呢個係細個唯一一個拍過嘅廣告︰「其實再細啲嘅時候都有人搵過我拍，但因為嗰陣時未識行，好記得媽咪諗住幫我，喺地下郁我隻腳扮行，不過真係唔得，哈哈，所以嗰次就冇拍到，睇番呢個廣告都真係唔記得當時做過啲咩、唔記得拍攝過程係點樣，但睇番的確真係好得意！」