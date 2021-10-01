木工DIY︱Gin Lee砌12個大櫃到凌晨5點

環球「一姐」Gin Lee（李幸倪）唔單止唱功了得、幫自己修甲又得，原來木工DIY都難佢唔到，簡直係Ichiban！日前佢喺限時動態先後Post晒成個砌櫃嘅「作戰」過程，一嚟就見Gin Lee戴上膠手套，地下滿布白色木板同螺絲、再加把螺絲批，明顯係啱啱起步Look，而佢亦有留言自我鼓勵︰「我承認我沒甚麼天分，但是我會慢慢來，訓練一下腦袋和雙手！」又Hashtag自爆原來冇說明書跟，所以就一直錯，然後重新再整過，甚至連家姐都睇佢唔過眼，叫佢之後要玩多啲Lego。唔知係咪單靠枝螺絲批冇乜料到，隔一陣Gin Lee再出Post興奮話借到個電鑽，爆笑說︰「人生變番有色彩！」

其愛貓「Ms杏仁糊」亦有亮相做「小幫手」發問，叫大家估吓「媽咪」Gin Lee最後砌櫃砌到幾多點？然後下一個Post就晒12個大櫃嘅製成品相兼開估，原來Gin Lee砌到凌晨5點！佢解釋係砌櫃加執嘢先搞到咁夜，笑話砌到條腰幾乎斷，但係好有滿足感︰「我一路鑽螺絲一路掛住我老竇，跟住又諗起啲裝修師傅好勁。雖然真係好攰同全身痛，但係我好享受靜靜哋整吓、搬吓、鑽吓、錯吓，再整過嘅過程，好彩鄰居冇投訴！」