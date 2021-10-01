電子消費券第2波　餐飲優惠大搜羅

話咁快10月1日放發第二期電子消費券，全港各大餐廳、酒店、品牌等相繼推出新優惠，務求吸引大家消費，巴絲打亦可以乘機將價格格到最抵，開開心心繼續飲飲食食。

酒店消費

最低半價

酒店經常推出不同的主題住宿和優惠，因應消費券揀選可能更着數。尖沙咀帝樂文娜公館由現時至11月30日推出的酒店住宿優惠，客人選用AlipayHK或Tap&Go預訂指定住宿客房住宿1晚，可享多項餐飲優惠，如於指定餐廳免費享用2人早餐、客房內迷你酒吧半價，房內用餐的話，菜單有半價選擇（酒類除外），以及酒店餐廳單點菜單7折優惠，吃喝飽足後，回房還可欣賞歐洲足球賽事直播，好咁享受。

8折餐飲現金券

想靈活使用消費券，購買餐飲現金禮券也是一個選擇。客人若以AlipayHK在尖沙咀喜來登酒店選購指定金額的電子現金券，可享8折優惠。於10月1日至11月25日，可在酒店各間餐廳的午餐或晚餐時段使用電子現金券，適逢10月咖啡廳正舉行德國巴伐利亞森林主題滋味盛宴，當中有時令即開生蠔、波士頓龍蝦、鱈場蟹腳外，還有富德國風味的鹹豬手、鍋煮烤牛肉、香腸拼盤伴醃酸菜等供應，絕對大飽口福。

用一蚊送一蚊

帝港酒店集團於發放第1期電子消費券時推出優惠而反應熱烈，今日發放第2期電子消費券，集團加推優惠延長至2021年12月20日之餘，更將消費券加碼倍大。旗下帝都、帝京、帝景及帝逸幾間酒店再度同步推出消費券加碼賞優惠，大家於同日同一家酒店指定餐廳以消費券消費每滿淨價HK$500，即享HK$100餐飲禮券5張，如此類推，優惠高達「用一蚊送一蚊」，抵！

限時快閃網購

網站經常推出不同的快閃優惠，讓客人搶到最抵折扣。由10月1日早上10時開始，Mira eShop會一連7日推出限時快閃優惠，以電子消費少AlipayHK、WeChat Pay HK埋單，就會有優惠。當中包括以塲抵快閃價於11月1日至12月16日入住The Mira Hong Kong城景客房2晚（星期日至星期三），或以75折入住特色套房和享用指定餐廳Omakase美饌晚宴及早餐，又或是以57折入住城景客房連早餐。除此之外，翠亨邨推出58折焗釀響螺及海鮮佳餚6人餐和64折京式片皮鴨四人套餐，客人亦可選擇以7折優惠價購買餐廳$100現金券，可在10月2日至11月30日逢星期一至四晚市主餐牌使用(公眾假期除外） 。

餐廳小店消費

8折歎粵菜

傳統經典中菜，需要花費長時間烹調和考師傅的手工，現時賣少見少。灣仔中菜廳「中庭」推出全新晚市「新經典套餐」，將多款傳統粵菜重新演繹。前菜中庭一品薈萃包括鹽焗鮮鮑魚、走地醉雞及涼拌蜜豆蟲草花，其他菜式有螺片白玉紅菜湯、富貴鴿、香葱烤油甘魚鮫和合桃布甸拼黑糖桂圓紅棗餅等。客人以任何電子消費券平台付款，可享約8折優惠價。

3倍優惠券5倍積分

喜歡食炸雞的可別錯過KFC全新「超值3倍賞！」，由即日起，以HK$100購買一套5張HK$20禮券，即時賺取總值逾HK$300優惠券及5倍yuu積分；最重要是禮券有效期長達一年，不用急住用。而總值超過HK$300的優惠券一套共12張，有堂食、外賣自取及好味速遞，想幾時歎美食都可以。

送現金優惠券

奇華餅家也隨發放第二期電子消費券而推出購物「回贈」第二回，由即日至10月31日期間到品牌全線分店（香港國際機場分店除外）購物滿HK$50（單一消費），並透過指定平台以電子消費券全數付款，即獲贈HK$15現金優惠券一張（優惠套裝、現金券、嫁喜餅卡除外）。