偏愛「姐姐」︱唱得仲跳得！家謙BB幾時有處男騷

去年橫掃樂壇嘅30歲創作歌手林家謙，又名「家謙BB」，早幾日聯同MIRROR兩子姜濤及柳應廷（Jer）、Tyson Yoshi演出《拉闊音樂會》，除咗唱出多首代表作及新歌外，事前自嘲跳「鈣質舞」嘅佢，竟然真係放低「偶像包袱」，跳唱日本歌手米津玄師嘅《感電》，成為全晚高潮之一，「成就解鎖」！唱得、作得、又跳得嘅家謙，作過唔少歌畀明星包括陳奕迅、容祖兒、張敬軒、林宥嘉等等，出演過大大小小音樂會、做演唱會表演嘉賓，究竟佢幾時有「處男騷」呢？

家謙BB嘅音樂才華有目共睹，1年前出嘅《一人之境》已衝破620萬觀看次數，首支作品《下一位前度》推出2年半已經有605萬觀看次數。第一隻碟《MAJOR IN MINOR》極速喺2星期內賣晒，限量發售成為絕版！而最近佢推出嘅新歌《難道喜歡處女座》都大受歡迎，喺MV中佢更一改其招牌四眼Look，除下文青眼鏡梳咗個齊蔭順柔髮型，被女主角親吻臉頰，獻出另類螢幕初吻，粉絲視覺受到嚴重衝擊，「睇到錫面....我都好激動」、「令人心跳加速的MV！難得有咁多家謙嘅畫面！！！❤️」有網民仲話佢似姜濤添！雖然家謙講到冇人鍾意處女座咁，但呢個處女座，又會有邊個唔鍾意㗎！

佢上年喺一個訪問中曾透露過感情生活，對上一次拍拖係2、3年前，個女仔係喺聚會中認識，鍾意對方夠成熟，仲自爆係對方追自己，雖然分咗手，但佢話唔覺得可惜。鍾意「姐姐」嘅佢，話接受到女友大4、5年，雖然自己睇落好似個𡃁仔咁，但都偏早熟！此番說話真係搞到一班「姐姐」心如鹿撞，個個都爭住做佢女朋友呀！

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