剥衫求突破！胡鴻鈞入行9年搞首個個人騷

邵氏藝人胡鴻鈞宣布年尾11月26及27日於九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行他入行以來首個演唱會《胡鴻鈞2021 The Day After》，門票於10月5日開始預訂，而他昨日（30日）亦如其社交平台宣布這個好消息，不少圈中好友林奕匡、李施嬅、姚子羚、JW都留言戥他開心。而網民都紛紛留言感興奮，更有不少海外及內地Fans「跪求」可以線上看。

胡鴻鈞之前忙於拍攝劇集《十月初五的月光》及《愛上我的衰神》，十分熱愛音樂的他就算多忙也好，都不會將音樂、唱歌放低，拍劇期間就算不睡都會做歌及宣傳新歌。之前他又專登減磅、操肌為電影拍攝，據知，電影中他有相當大的突破，播出時造型定必令人眼前一亮，未知演唱會時他會否剥衫爆肌示人。

而現時胡鴻鈞亦正專心籌備個唱，唱得、演得又跳得的他主意亦甚多，之前與唱片公司星夢高層何麗全開會時都有提出不少個人Idea，公司亦很尊重，並作出100%支持。胡鴻鈞接受東網訪問時謂：「今次真係個人售票演唱會，入行9年第1次開，心情興奮又緊張，而家密集式做緊籌備工作，主要係錄歌、排舞、做Gym。（到時晒肌？）到時大家入場睇就知㗎喇！」對於外地Fans強烈要求有線上看，他謂：「呢啲就要等公司安排，當然我都好希望可以滿足到香港以外嘅歌迷啦！」