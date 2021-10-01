新歌MV花絮曝光︱Anson Lo嗌難過跳舞　拍到天光冇覺瞓

人氣男團MIRROR「教主」盧瀚霆（Anson Lo），日前推出新歌《Megahit》勢如破竹，MV推出約一星期在社交平台已衝破200萬點擊。「教主」在社交平台加推一段MV花絮片，談到MV中一個不斷重複的手勢來由，表示：「因為呢個signature手勢其實係想講人與人之間溝通，溝通之間發生嘅衝突。」拍攝前，他先跟排舞師「Rock Sir」談天溝通，直言︰「今次嘅難度係難過跳舞啦，亦都難過拍劇、拍戲，因為要有戲，又要有跳舞，又要啱beat，又要食中晒歌詞，其實對我嚟講係好困難嘅，冇呢方面嘅天分。」見他綵排時雖然跳到皺晒眉頭，但仍達到超高水準表現。

而MV中鄭欣宜（Joyce）的演出亦相當亮眼，完美演繹出「乞人憎」的感覺，Anson Lo則自爆對Joyce的印象是「高貴和有錢」。由於拍攝場景在一個油站內需要與時間競賽，夜晚拍攝至翌日準時交場，拍至天光但要拍到像夜晚一樣，所以要避開所有天光的畫面，有一定壓力，他說︰「同埋我接住呢一個MV之後，我陣間就要去做一個event，完全冇時間瞓覺，如果有時間沖到涼已經好感恩。」