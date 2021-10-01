韓劇女主角短髮　你Hold得住嗎？

最近，很多韓劇在熱播，戲中女主角的各種造型都成爲焦點。話題度超高的就有《柔美的細胞小將》以及《達利和馬鈴薯湯》，大家除了關注劇情，還關注女主角的髮型。事關兩位女主角都突破常規，捨棄了韓劇一直以來塑造的女神長髮，用短過下巴的短髮來塑造形象。前者的女主角金高銀是眉上劉海加上柔順齊下巴短髮，而後者的女主角朴珪瑛則是復古小捲短髮。對於這兩種髮型，網友評價非常兩極化，有人非常嫌棄，有人就非常喜歡，一起來看看這兩套劇的女主造型吧！

眉上劉海短髮 氣質脫俗

金高銀在《柔美的細胞小將》中飾演一名普通的上班族「金柔美」，體內的戀愛細胞因經歷了上次失敗的戀愛而陷入沉睡，每天都是複製黏貼般的人生，非常無趣。從她的天然黑微內捲短髮可以看出，她是有原始美的可愛女生，髮型飄逸帶自然空氣感。髮型重點是眉上劉海，雖然整個短髮造型像是沒有經過修飾，但加上眉上劉海視覺上就會變得有設計感。切記整齊的眉上劉海不能太過厚重，不然就會顯得呆板。這款髮型不是人人都適合，只適合臉形小和臉部輪廓柔和的女生，臉部輪廓清晰立體的女生剪之前要慎重考慮。

細碎捲曲劉海短髮 似可愛泰迪熊

最多人表示不理解的是《達利和馬鈴薯湯》女主角朴珪瑛的劇中髮型，一頭極短的小捲短髮，還有幾條小捲髮在額前。朴珪瑛在劇中飾演一名有才學的富家千金，眼中只關心藝術，對金錢沒甚麽觀念，與只對金錢感興趣的男主角因藝術館的管理而擦出火花。喜歡朴珪瑛劇中短髮造型的人認爲像是可愛的泰迪熊捲毛，但很多人都覺得太短的細碎捲髮不適合她，短髮劉海太短不能修飾臉形。她之前的髮型是輕盈的柔順短髮，顯得非常清純，而空氣劉海既可以選擇放下遮住額頭，又可選擇分開弄成八字劉海，兩種方法都可以修飾臉形。想剪超短髮的女生可以試試朴珪瑛之前的髮型，絕對適合大部分女生。