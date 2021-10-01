疑似鄭爽再晒女子「腿張開」大膽照：我仁至義盡

大陸女星鄭爽因代孕風波以及逃稅，被裁定罰3.6億港元，之後遭官方公開點名「封殺」，即轉玩國際社交平台發聲，前日（29日）聲稱係佢社交網帳戶就忽然上載色情照疑指控張恒出軌，事後佢快手Delete，點知到咗今日（1日）清晨個Acc又發功，更大膽晒出一樣女子穿上情趣內衣疑似「腿張開」嘅大膽照，並留言指：「請圖片中的女士理解我的行為，因為這不是你一個人的行為，你們有一方沒做到盡責，你必定承受所有謾罵與侮辱，如果你是被迫行為，歡迎你替自己維權，否則不要責怪我無情。」

話鋒一轉，疑似鄭爽似係向張恒同「小三」隔空留言，表示自己仁至義盡，又稱自己兩年嚟不斷發噩夢，被呢啲「影片」侵蝕大腦：「你們一直利用着老實人的難以啟齒，踩着別人的傷口獨領風騷。幹不掉我就用瘋子形容我，確實在你們的摧殘下我不容易。光環它根本都不存在，沒有人是完美無瑕的，從上到下無一例外。」但隨即發文同相均已被刪，反而Acc上載一張似係鄭爽親筆簽名嘅畫，圖中暗示「鄭爽」一直以嚟都係扮開心去取閱大眾，但外界只係想睇佢嘅「Boobs（胸脯）」，未知用意何在。