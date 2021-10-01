家族遺傳病︱李樂詩患乳癌切除雙乳　手術後有麻痹感

憑《真情》主題曲《無悔愛你一生》而為人熟悉嘅李樂詩（Joyce），與老公Ted Lee婚後育有3子，生活幸福美滿，但在今年8月，Joyce證實患上乳癌，而妹妹去年也同樣發現患上乳癌，所以她一直都沒有忽視這個家族遺傳病，定期做檢查。而8月她去做檢查時，醫生就發現她胸部有些東西，後來證實是癌症，兩邊乳房都有，最少有5粒，幸好是初期，醫生給她選擇，一邊一定要全部切除，另一邊可以不切除但要小心觀察，最後她經過多番考量下，決定接受切除兩邊乳房的手術，希望沒有後顧之憂。

而發現患癌時，家庭放在第一位的她，最擔心是3個小朋友，老公情緒也很低落。入院前她就向兒子解釋，自己身上有不正常細胞，要做手術，並向老公及家傭交帶兒子的日常返學時間表。經過8小時手術後，老公見到她面青非常驚訝，醫生解釋只是打了色素入她的身體，過一段時間就會回復正常，之後有跟兒子解釋自己有癌症。而做完手術至今，她都不能將雙手舉高過頭，每日會做少量運動，會有麻痹感，因為已取走乳房組織，神經已沒有感覺，需要時間慢慢恢復，現在要定期去覆診。而日前（9月26日）她曾在社交網上載近照，打扮得非常繽紛，展現出燦爛笑容，精神非常好，並留言「Dressing colourful is fun（着得五顏六色係好有趣）」。