唔止係運動！學Roller助刺激大腦發展？

滾軸溜冰（Roller）曾在80年代相當流行，當時一眾「飛仔飛女」會到室內溜冰場玩到流連忘返。隨着近來的運動熱潮掀起，加上新場地落成，令很多人能再次接觸這項運動，甚至變成合家歡活動，今集《升你兩班》就請來「香港Roller女王」蔡穎怡（Katherine），等佢話你知點學滾軸溜冰。

香港花式滾軸溜冰運動員Katherine，曾獲35次香港冠軍、全國輪滑錦標冠軍、亞洲輪滑錦標賽季軍等多項殊榮。她憶述自己最初接觸滾軸溜冰，是6歲時爸爸帶她到屋企附近的滾軸溜冰場，更花費1200元給她買一雙滾軸溜冰鞋，因此開始運動員生涯，但原來小時候吸引她學滾軸溜冰的原因是：「溜冰裙真係好靚，又可以化妝。」

現在成績不俗的Katherine，笑言自己最初很怕跌倒，多做訓練跟鞋做了朋友，現在已做到人鞋合一不怕跌。她亦透露自己曾玩過單排滾軸溜冰，同時是花式和速度的港隊，後來覺得自己喜歡跟音樂跳舞，因而專注玩花式。Katherine強調玩花式有跳躍、旋轉、舞蹈，不停旋轉不僅對大腦發展有幫助，速度感能一直刺激大腦的前庭：「我接觸過很多特殊小朋友，滾軸溜冰令他們更專注，而過動的小朋友，玩過滾軸溜冰會釋放很多能量，俗稱『放電』。」

Katherine表示年紀愈小學習滾軸溜冰，溜的感覺愈自然，大約3歲就可以開始學習，建議一開始以興趣優先，若然太早催谷訓練，小朋友會缺乏樂趣而生厭。直至5、6歲開始長大，能夠做到教練的要求，相對會學習得較快：「現時很多場地會有駐場教練，當見到小朋友學到一定程度，便會建議參加港隊選拔。」

有所不知，原來有藝人都會玩滾軸溜冰，就好像「長腳蟹」呂慧儀，之前跟囝囝「蟹籽」齊齊玩滾軸溜冰，二人還手牽手一起溜，場面溫情洋溢。而藝人劉穎鏇在新劇似乎都有踩Roller，更表示嘗試了80年代的感覺呢。

場地提供：賓仕2020