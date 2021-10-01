富肉汁的漢堡扒加大量蔬菜、酸瓜、芝士和醬汁打造成漢堡包，是老少咸宜的美味速食。除了這個基本配搭，坊間亦有很多創意設計，除了不同優質肉類，近年還流行植物肉漢堡扒，再加上不同的配料和新款醬汁，讓每款新出的漢堡包升級添人氣。

名廚打造

香港雖然是美食天堂，但名店多數集中某些地區，好似馬鞍山就被形容為其中一個美食沙漠。近日於該區開設的「Sick!Burger」，坐鎮的大廚Chef Lai曾於香港及外國多間米芝蓮餐廳工作，這次以漢堡做主角，食材和配搭同樣講究。如法國Brioche Bun麵包是師傅以個人食譜改良而成，包內有加洋葱碎來添味。招牌雙層牛肉漢堡「Double! Sick」，選用美國安格斯牛肉和配菜外，還加入鮮製布冧果醬、番茄醬、芥末醬和柚子汁，酸甜滋味又去膩。豬肉漢堡的漢堡扒加入拔蘭地爆香的雞肝和油浸洋葱，配BBQ手撕豬肉來吃，啖啖肉好滿足。至於以銀鱈魚製作的魚柳包，魚肉配青杧果沙律和西班牙紅椒，酸爽開胃。店內還有炸雞翼、洋葱圈等小食，用來配漢堡相得益彰。

素漢堡佐酒

去酒吧，配酒小食最簡單是花生果仁或薯片，有些則會有多一點小食如雞翼、薯條等奉客。中環的「閉環式生產」酒吧 Penicillin，主打以本地和回收餐廳的剩食再設計雞尾酒，達到創新美味之餘又可減少碳足迹。近日酒吧推出全新雞尾酒單和當季酒吧小吃。餐單上的漢堡就選用植物肉製作，配上自家醃製的漬物、車打芝士外，平常和漢堡是最佳配搭的薯條，以蔬菜製作的綠薯條代替薯仔，吃後也不覺滯。

限定蝦堡

漢堡的主要食材除牛肉、豬肉、雞肉，海鮮的話多數都是炸魚，Mos Burger因應15周年，將11年前面世的Puri Puri三本蝦漢堡再度推出，經脆炸的蝦餅配椰菜絲、酸甜他他醬和辛味XO醬，一啖吃出香、脆、酸、辣。適逢每年10月，品牌都會推出半價漢堡優惠，今年決定於10月21日至24日舉行，這款三本蝦漢堡同樣可半價品嘗。