Audi RS Q8 quattro頂級高強

由Audi Sport賽車部門操刀、完成0~100km/h加速僅需3.8秒的RS Q8 quattro，屬奧迪(Audi)Q系的頂級車型。不止高性能與高效能兼備，車身更注入了Coupé元素，包括傾斜的車頂線，加上全副RS武裝，盡顯好動個性，同時不失大型豪華SUV的實用與大器。

全新RS Q8 quattro搭載高效節能的4.0L V8雙渦輪增壓引擎連48V輕混能系統，擁有600hp最大馬力，800Nm峰值扭力更可於2,200至4,500 rpm的引擎轉速之間釋出。搭配8前速Tiptronic波箱，分別只需3.8秒及13.7秒便完成0~100km/h及0~200km/h加速，至於極速則被電子鎖定為250km/h。車上的Audi Drive Select系統，提供的駕駛模式選擇多達8種，除一般的越野、所有路面、節能、舒適、自動及動態模式外，當然不少得RS1及RS2兩種RS專屬的自定模式。亦一如其他RS車型，廠方特別在軚環上增設「RS MODE」獨立快捷鍵，方便駕駛者在馳騁時手不離軚便可直接切換。儘管車長逾5米，兼車身都有番咁上下高，但在蜿蜒的新娘潭路疾走，表現靈動又穩紮，不感半點笨拙。事關不止有quattro四驅，連全輪轉向系統及可調節離地距多達90mm的運動化主動式氣壓懸掛系統連吸震控制亦屬隨車標準配備。

規格表

車型：5座位豪華SUV

引擎：V8 雙渦輪增壓連48V輕混能系統

容積：3,996c.c.

最大馬力：600hp/6,000rpm

最大扭力：800Nm/2,200~4,500rpm

驅動：前置引擎、quattro四輪驅動

傳動：8前速Tiptronic自動波

平均油耗：12.1L/100km

車身體積：5,012×1,998×1,694mm（長×闊×高）