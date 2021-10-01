日過江龍小店　滿足日迷

日本的美食一向吸引，雖然飛日本的日子遙遙無期，幸好當地的名店不時有機會來港開店，近日就有過江龍小店抵港或開新分店，無論是壽司、炸雞或丼飯都有，相信能解日迷的思鄉之情。

人氣唐揚炸雞

日式炸雞外脆內嫩，又保留豐富的肉汁，一向是佐酒之選。在當地超過250間分店的唐揚炸雞店「雞笑」，剛於太古城登陸，除雞腿肉和雞中翼，店方亦有選用健康的雞胸肉，配日本直送的秘製九州風味醬汁長時間醃製，蘸超薄粉漿以2次油炸方式製作，讓雞肉保持香脆又Juicy。因應本地新分店，亦特別設計了新口味的和風醬辣雞。除單點炸雞，還有各式炸雞便當、咖喱飯和漢堡選擇。

全球首間壽司店

每次去日本，總會把握時間衝去DON DON DONKI大採購，香港現時亦有數間分店，可稍為滿足港人購物欲。近日品牌宣布有新搞作，將於10月尾在荃灣開設全球首間迴轉壽司餐廳「鮮選壽司」，當中指有約90種季節新鮮壽司選擇，會選用中拖羅、大拖羅、三文魚、北海道帶子等高質海鮮，配上北海道七星米和自家製壽司醋製作的壽司飯，滿滿風味，而且標榜親民價錢。另外，餐廳指開幕後會定期舉辦不同活動，如鮮魚解體及炙燒表演等，讓客人更加投入。

全新丼飯系列

日式丼飯配料多多，再加上特製的醬汁，絕對醫肚恩物。剛於新蒲崗開分店的東京過江龍「燒牛丼元祖」，特別推出全新的旨辛系列，當中包括旨辛牛肉、豚肉丼，以及旨辛牛燒肉定食和豚燒肉定食，這個系列會加入日本指定的韓式辣椒醬、泡菜和辛辣粉製作，香口的烤肉加上微辛口感，惹味又富肉香。