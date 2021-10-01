電子消費券加持　齊齊買唔停！

第2期電子消費券到手了，相信不少人早已鎖定入貨目標，不過要買得更盡興，不如更具抓緊各種優惠、針對性地出擊，那就更省時、高效啦！

【學生文青之選】

文青及精品控最鍾意去的誠品，推出了第二輪的的加碼回饋，整個10月，於全館以指定電子付款方式消費每滿HK$300贈HK$150、滿HKD3,000額外贈HK$500的誠品紙本消費券，最高可享70%消費回饋。此外，由10月1日至3日更是誠品回饋日，是次主題為「好物節Good For Good」，集合逾100個專櫃，以最低至半價發售，周六更有限定優惠，以指定方式支付，書籍、文具禮品可享85折優惠。

【1折感謝祭】

1折聽落真的好吸引，每年10月都是 MegaBox 的周年誌慶，今年剛適達第二期消費券的派發，可說是兩喜臨門，大受歡迎的「MegaBox 周年1折感謝祭」今年同樣有份！由即日至11月21日期間，分4個優惠時段進行，包含場內數十間不同種類的商戶，提供數萬件精選產品，以低至1折的激減優惠價發售，產品眾多，如 IKEA 精選家品、FILA 波鞋、茲曼尼電動彈鉸梳化、ISSI名牌手袋等，部分產品會於 MegaBox Jetso eShop 限量發售，實行線上、線下齊消費。此外，在指定日期還有不同的獎賞，如「消費券家品購物賞」（推廣期內消費滿指定金額即可換領指定禮品，使用消費券平台有額外獎賞）、「MegaBox X WeChat Pay HK 家庭及親子消費券多重賞」（消費滿 HK$500即可換領 HK$100 回贈獎賞，另凡消費即有10倍積分）、「MegaBox 消費券開心賞」（以八達通、AlipayHK 或 Tap & Go 即日消費滿 HK$500，即可換領價值 HK$100 獎賞）、「Mega Club 開心消費大抽獎」及「周年尊貴福袋換領」等。

【入手激抵家品】

用消費券買家品，可能是不少愛家之人的想法，如果你正有此意，不如留意下HomeSquare的第二擊消費券【好賞．「家」碼】，推出超過27個超驚喜價優惠組合，組合產品種類包括電器、傢俬、廚具、家品等，並一律以HK$3,000超優惠價入手，一次買盡心水產品，最高可慳盡HK$7,000！The Point by SHKP的會員於星期一至五購物更可賺盡3倍積分獎賞，慳到盡賺到笑。此外，於活動期內用指定的電子支付方式更有不同的獎賞，包括以WeChat Pay HK在新地商場累積消費滿HK$300可獲贈HK$20指定購物贈券、滿HK$800可獲贈HK$50指定購物贈券。或以八達通卡於新地商場累積消費滿HK$600（最多3套單據，包括至少1套指定餐飲食肆及餐飲零售商戶單據），即可獲贈HK$30新地商場電子贈券。