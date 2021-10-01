盧廣仲被電單車撞飛滿身血　網民爭住Bid破爛有味西裝

台灣歌手盧廣仲第6張新專輯《勵志論》推出，新歌MV昨日（9月30）首播，以盧廣仲的勵志格言「既然躲不開攻擊，那就學好包紮吧！」為故事出發點，劇情波折重重，盧廣仲也忍不住說：「身上很多血看起來很有男子氣概！」又指：「勵志跟早餐一樣，是跟着我出生入死的精神！」MV中的拍擋鄭志偉就表示首次演出感覺非常開心，而最搞笑是廣仲穿的「有味」破爛西裝，意外地掀起競標熱潮。

MV請到鬼才導演謝乾乾拍攝，第一次聽到歌曲時，對廣仲的全新曲風感到驚艷，兩人決定嘗試一個從沒挑戰過的劇情，才特別安排一場「擺脫不了的夢靨」，從一場車禍開始，藉由恐懼去破除恐懼，詮釋「那裏跌倒那裏起身」的勵志表現。盧廣仲表示看到劇本時，不斷思索如何表現各種疼痛，成為最大挑戰部分，不僅有許多肢體動作，更上演救難、爆破等場面。廣仲幽默地笑說：「有種勵志不是跌倒了站起來，而是既然跌倒了就躺着休息一下吧。」

另外，原來導演都親自上陣，特別客串開場的機車騎士，親自飛撞廣仲，導演笑說：「沒想到第一次拍MV是我去撞歌手！」MV首播後，盧廣仲與歌迷網上互動，他講笑說：「我在MV裏幫大家今年會流的血都先流掉，幫你們擋煞。」