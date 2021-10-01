《黑白殭屍》龍炳基激罕露面　爆周星馳大懵借錢搭的士

由譚玉瑛、黎芷珊等擔任主持的《童你一起長大了》星期日（3日）晚出街，首集除了請來《430穿梭機》機長張國強為大家細數當年，更剪輯了由周星馳、龍炳基、曾華倩及譚玉瑛等主演的《黑白殭屍》精彩片段與觀眾分享。

兒童節目經典環節，80年代趣劇《黑白殭屍》一定榜上有名，故事講述兩名同居殭屍，白殭屍（龍炳基飾）及黑殭屍（周星馳飾），齊齊愛上了人類Beautiful（曾華倩飾），因而引發連番鬥智鬥力，二人同時更要面對「奸角」譚博士（譚玉瑛飾）的處處進逼。《黑白殭屍》漫畫風獨特，加上周星馳別樹一格的黑色幽默式演繹方式，令短劇在當時大受歡迎，星爺亦因而嶄露頭角。

《黑白殭屍》除了奠定了周星馳的喜劇之路，亦成就了龍炳基。龍炳基早年移居美國並轉行做廚師，期間他曾回流香港並擔任烹飪節目主持。淡出娛樂圈多年的他少有接受訪問，雖然未能現身錄影廠，但在製作組安排下透過視像與大家近況，講到當年與周星馳合作點滴，最搞笑是原來當年星爺經常忘記帶銀包，要問他借錢搭的士。而龍炳基指與老婆結緣也是全靠當年星爺「一撞撮合」。