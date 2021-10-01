林青霞近照曝光　一頂帽帶出與甄珍姊妹情...

大美人林青霞靚足咁多年，養尊處優的她保養得宜，早前她在香港與好友甄珍茶敍，只見相中的她充滿貴氣，而3月因跌倒導致腦出血的甄珍，做完手術後已經康復，精神飽滿。甄珍和青霞各自代表60、70年代大美人，這張照片，更顯得彌足珍貴。

青霞近日寫了一篇《瘜肉‧光頭‧中指》的文章，她分享自己在學生時代看了許多甄珍主演的電影：「白景瑞導演的《新娘與我》，電影裏幾個她頭戴新娘頭紗的大特寫，美得直叫我屏住呼吸，說不出話來，從來沒見過這麼美的臉蛋兒。」她在文中提到，從朋友處輾轉得知甄珍做了開腦手術，她認為這是大手術，就打電話慰問，甄珍以一貫甜美笑聲回她：「這有甚麼好說的，說了對我一點幫助沒有，還得費神解釋。」

建議剃光頭

她在文中道出甄珍當時發生跌倒意外的情景：「原來她是從梳化上起身，頭臉撞到梳化扶手，整個臉瘀紫，去檢查，醫生說腦子裏都是血水，得馬上開刀，她當下就決定動手術。問她腦殼有沒有拿下來，她竟然說不知道。傳了一張照片給我，一半是長頭髮，一半是光頭，就像文化大革命時期的陰陽頭。」她當時建議甄珍把頭髮剃光，難得有機會看看自己光頭的樣子，甄珍也雀躍的說：「好像蠻好看的，我明天就去剪。」

影后對影后

林青霞又表示：「她戴着一頂不怎麼樣的紫色帽子，說是朋友送的，啊呀！我心想，她在《一簾幽夢》裏戴了多少美麗的帽子，這會兒怎麼一點都不講究，我順手從車上拿了一頂我的帽子給她。」兩位氣質出眾的影后，聚首一堂，實是難得！