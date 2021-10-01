一次過隊4桶家庭裝雪糕　崔碧珈最快肥呢度！

藝人崔碧珈（Anita）及Eric Kwok（郭偉亮）今日（1日）為開電視新節目《世界零食開倉戰》錄影，而主持人有朱薰、嚴崇天、霍嘉恩及鄺芷凡。Anita表示由細到大，都好鍾意食零食，但一開工就自動變得好節制，留待放假再放肆，更自創「零食自助餐』：「好鍾意行超級市場，每次去都會掃兩大袋嘅薯片、朱古力，返到屋企就全開，擺晒喺枱面，獨霸晒一次過食，好享受！（最高峰一次過食幾多？）又冇數過，記得一次過食4桶家庭裝雪糕！」

不過她笑說體脂難以適應每次的「大開殺戒」，問到最先會肥邊一Part？她說通常會面腫，因為短時間內吸收太多糖分：「然後就會肥下身，小腿水腫。（胸部都會Upgrade？）依家都唔會脹㗎啦，哈哈！」試過暴食零食嚇跑男友？現自稱單身的她大笑說未試過：「我獨食好少分享嘛。（追你送零食比送花更實際？）都係！實際好多！」

而Eric Kwok就話於節目內品嘗了一塊價值2,000元、堪稱是全世界最貴的厄瓜多爾朱古力，跟紅酒一樣講究產地、年份、濕度，甚至有編號。一試難忘的他，坦言想買塊送給太太葉佩雯作節日禮物：「揀個靚Number畀佢，不過依家講咗，到最後做唔到，佢期待嘅話我就死硬啦！（你之前有走過數？）反而係佢走數！我哋最近養咗隻狗，佢應承過每日或最少隔一日放狗，但結果都係我！咁隻狗係黐我啲，可能我係第一個放佢出狗籠嘅人，下次再養狗我會離開屋企3日，等佢冇藉口賴我！」