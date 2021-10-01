索女搜查官　辦案又尋歡

最近新一集鐵金剛又嚟喇，相信唔少觀眾都會入場睇吓呢位最強特務點樣千辛萬苦咁完全任務。而日本AV界亦有類似鐵金剛嘅女搜查官系列，當中由女優飾演嘅搜查官身手敏捷，可惜寡不敵眾而落入壞人手中，更被對方百般玩弄，不過佢好快就樂在其中，到底佢係辦案定尋開心呢？

慘被出賣

喺Moodyz出品嘅《被壓倒侵犯的搜查官文香》中，爆乳女搜查官中山文香自細接受訓練，長大後身手極佳，成為搜查官之後，更多次成功將罪犯拘捕。不過喺一次行動中，佢被同伴出賣，因而被壞人捉咗，佢哋見阿妹肌膚白滑又可愛，胸前仲有兩個大包，梗係色心起啦，佢哋仲出動記憶消除噴霧，令文香忘記其搜查官身份，再配合各種調教方式，令香妹變成慾望之女，甘於成為佢哋嘅洩慾工具。

賭出火花

Madonna推出嘅《潛入搜查官NTR》，講述妃光莉同老公兩個都係搜查官，為咗搜集一個犯罪組織嘅證據，於是老公混入一個賭場做侍應，莉妹則扮成富婆賭客賭錢，由於有老公從旁通水，令佢鋪鋪都贏，因而吸引到賭場主人武田嘅注意，並獲邀進行一對一賭局！冇老公通水，結果莉妹輸清光，但係武田卻被阿妹嘅美色吸引，兩人一起把酒言歡。原來武田一早就知道阿妹嘅身份，仲以老公嘅性命要挾佢獻身，一次又一次交歡之後，莉妹愛上武田嘅床上雄風，可憐嘅老公被人打到七彩之餘，仲要成頂綠帽由頭笠到落腳。

快感拷問

喺AVS Collector's推出嘅《狂氣拷問處刑》入面，鈴木里美受到擔任搜查官嘅父親影響，令佢立志做要一個嫉惡如仇嘅強悍女搜查官，但係正因為佢拉得太多壞人，鋒芒太露，遂成為壞人嘅眼中釘！有一日，壞人設局引誘里美隻身追補，果然成功令阿妹墮入陷阱。佢哋為咗套出里美到底知道幾多壞人嘅資料，以及有幾多個臥底，於是綁住阿妹進行拷問，同時出動大量震動玩具，搞到阿妹高潮迭起，同時班壞人亦已經慾火高燒，一於同里美進行連場激戰，就算套唔到料都唔緊要！

簡評

本仙一向都好鍾意睇特務片，所以對於日本AV界嘅女搜查官作品亦情有獨鍾。今次為大家介紹嘅3部作品當中，本仙妃光莉主演嘅《潛入搜查官NTR》，因為佢嘅身材豐滿肌膚白滑，而且演技同床技俱精，吸引力相當高！而故事除咗加入賭場做臥底嘅情節，亦加入老婆背住老公出軌嘅NTR元素，擺脫一般搜查官系列嘅套路，令人睇得零舍過癮。