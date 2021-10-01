滿頭白髮︱葉蒨文正式「登六」：希望你們接受我！

近年久未露面嘅殿堂級天后葉蒨文（沙麗）正式「登六」，獲好友李樂詩、李幸倪和繼子林德信為她慶生。她在社交平台上載多張高清照，零修圖下她雖然一頭白髮，但依然容光煥發狀態大好，表現出高貴和優雅的一面。

她留下千字文談及感受，她表示：「今天我悠然邁入了以6字開頭的歲月!大腦一片空白！我將享受優雅地變老，有意識地努力在每天做到自己的最好，也成為最好的自己，珍惜和照顧匆匆而過的每日，好似它們是稀有又美麗的珠寶；我也想和你們分享真實的自我，外在與內在，容貌及心靈！我只想做完完全全的真正的自己！希望你們能夠接受這樣的我，白頭髮，和可愛的皺紋！阿Lam（林子祥）很喜歡我這樣，因為現在我可以和他作伴，我們看上去像雙胞胎! 我不知道我的整個自我會從這裏走向何方，但對接下來身心將會經歷的所有自然旅程，我真心期待。就好像大自然一樣，她接受並擁抱一切如它們本初的樣子！」

她表示60年過去，曾經追逐過很多，但在每月每週每日每分每秒中，經歷了生命可能賦予的幾乎所有激動和起落，她表示：「如今我意識到，自己真正渴望和想要的，只是一個簡單的微笑，溫暖，理解，一個暖心的擁抱，一通電話，或者現在更流行的，問好的一條短訊，一個健康強壯的身體，很多很多笑聲，連結，交流，愛，愛，以及，愛。」

雖然另一半林子祥身在內地與楊千嬅拍攝節目，但沙麗未有介意，表示：「今天我會和我愛的家人們和朋友們一起度過。對的，一位有愛家人不在這裏，他在內地，現在有空休息一下，但一直都在非常努力地工作!我為Lam感到驕傲，因為大家都非常開心他有機會同新一代如此出色、才華橫溢的年輕歌手們分享他的音樂。與這些富有激情的藝術家們一起唱歌是一種巨大的幸福；年輕一代的歌聲將給這個世界帶來改變。每一期節目我都有充滿期待地觀看，希望你們也會看！所有的藝術家們都在用每首歌和感情創造著自己的魔法！」