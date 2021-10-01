舌戰阿姐級︱炎明熹3個字搞到鄭裕玲語塞

《聲夢》冠軍炎明熹（GiGi）愈來愈紅，率先有自己處女歌之餘，最近又因同《魷魚遊戲》大頭公仔撞樣，成為網民熱話。而佢今日（1日）獲邀上鄭裕玲（嘟嘟）電台節目，估唔到炎明熹冇被出名轉數快嘅嘟嘟考到，即被對方讚：「你真係好啱做呢行！」認真叻女。

嘟嘟問佢：「第時要拍劇、唱歌，會唔會唔習慣？」炎明熹反問：「嘟姐你有咩Tips畀我？」嘟嘟即話：「叫姑丈幫妳煮嘢食。」炎明熹就答：「佢只係識用水煮熟雞胸肉同西蘭花。」兩人又談到開工時嘅伙食，原來係因為工作時嘅伙食特別差，嘟嘟先提議自備飯盒，但炎明熹就話自己冇乜特別喜好，一啲都唔揀飲擇食：「我冇一樣嘢特別鍾意，冇買靚衫習慣，我咩都鍾意食，除咗唔食得嘅嘢。」嘟嘟隨即好奇問：「即係咩？」炎明熹即爆出金句：「米田共。」嘟嘟當堂畀佢窒咗半秒，非常搞笑。

炎明熹新歌《真話的清高》係一首情歌，嘟嘟就問佢：「你未拍過拖，咁點樣唱情歌？」炎明熹答：「冇拍過拖就要靠幻想，因為以前睇詞就只係睇詞，好易忽略咗深層意思。今次有監製解釋就會知道個感情。」嘟嘟叫佢為自己評分，炎明熹話：「5分，10分滿分。」問點解啱啱合格？佢就解釋：「一分係勇氣分，其他分係因為我要慢慢成長。」