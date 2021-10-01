巨乳固然係好睇，但係一對大肉球睇耐咗都會覺得乏味，不過四仔迷就話有兩位巨乳脫星絕對係百看不厭，皆因純天然冇添加，質感柔軟富彈性，佢哋就係Brooke Wylde同Quinn Wilde，今次一於嚟個乳神交鋒，睇吓邊個會勝出喇！

更勝一籌

美國四仔界一向不乏巨乳脫星，只係講到天然巨乳嘅卻唔多，喺美國佛羅里達州出生嘅Brooke Wylde正係其中一位。2014年出道嘅佢，憑住心口一對36DD巨乳深深吸引四仔迷嘅眼球，加上佢家姐係人氣脫星Taylor Whyte，唔少人經常將佢哋作比較，因而令更多人認識佢。事實上，佢比家姐Taylor Whyte更索，無論樣貌同身材都更勝一籌！

阿妹坦言當時唔鍾意將佢同家姐拎嚟作比較，但係為咗打響名堂亦只好接受。不過佢好快就擺脫家姐嘅陰影，事關佢憑住為Blacked演出嘅作品《Brooke Wylde has been Blacked》，以鄰家女孩嘅純情形象，配合激凸嘅車頭燈，深受四仔迷歡迎，其後為Naughty America、Bang Bro等著名四仔片廠演出嘅作品，更係人氣十足，至今佢喺四仔界已成為一位舉足輕重嘅脫星。

Brooke Wylde

出生日期：1995年5月31日

身高：170cm

三圍：36DD-26-37

舞藝非凡

講到狂野系嘅巨乳脫星，就不得不提近年人氣超勁嘅Quinn Wilde，喺美國科羅拉多州出生嘅佢，高中畢業後喺成人俱樂部跳艷舞搵食，由於收入唔高，及後轉型喺網上做成人直播，更搵嚟好友做攝影師幫佢拍寫真，不但賺到唔少錢，同時亦人氣升急。

後來佢被星探發掘，2016年8月投身四仔界，演出多套四仔短片先試水溫，之後為著名四仔片廠Reality Kings演出正式出道作《Wet and Wilde》。片中佢做番老本行飾演艷舞女郎，展現火辣舞姿完全冇難度，當然唔少得施展狂野床技同男優埋身肉搏，作品不但大受歡迎，更奠定狂野派形象，之後佢為Brazzers、Naughty America等大型片廠演出作品，獲得極大回響，更被四仔迷封為乳神天后。

Quinn Wilde

出生日期：1996年3月13日

身高：161cm

三圍：34DD-23-36

第1回合

鬥學歷

成日話囡囡波大冇腦，咁就錯晒喇！Brooke Wylde喺出道前，已獲得幼兒教育學士學位，教育程度一啲都唔低，而Quinn Wilde則擁有商業及市場營銷副學士學位之外，仲有牙科護士學位，所以佢哋絕對係「波大有腦」！

第2回合

鬥演技

有人鍾意純情巨乳，有人卻鍾情狂野巨乳，兩者有乜好比較呢？須知道脫星都講求演出多元化，而兩位脫星都演過純情及狂野嘅角色，不過Brooke Wylde始終啱演純情鄰家女孩，而Quinn Wilde所扮演嘅純情女郎含蓄得嚟又暗藏好色魅力，若論演技，Quinn Wilde稍勝一籌。

第3回合

鬥獎項

Brooke Wylde喺多個四仔頒獎禮上曾奪得「最佳出道作」、「最性感脫星」、「最迷人巨乳」等獎項，而Quinn Wilde亦唔輸蝕，獲得「最佳巨乳」、「最佳四仔演出」、「最佳口技」等多個獎項，所以鬥獎項的話，兩人可謂平分秋色。

難分高下

Brooke Wylde及Quinn Wilde兩位均屬好波之人，前者嗰對36DD車頭燈分量十足，後者一對34DD巨乳同樣魅力非凡，最重要係兩位波形都各有賣點，一個天然得嚟彈力十足，另一個則堅挺迷人，真係難分高下，故此講到底，視乎四仔迷鍾意邊種演出風格。論含蓄誘人，以Brooke Wylde最啱睇，若論狂野主攻，則以Quinn Wilde更為吸睛。